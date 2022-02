Suterová zdolala Goggiovú a získala zlato v zjazde

ZOH 2022 v Pekingu - alpské lyžovanie



zjazd - ženy: 1. Corinne Suterová (Švaj.) 1:31,87 min, 2. Sofia Goggiová +0,16 s, 3. Nadia Delagová (obe Tal.) +0,57, 4. Kira Weidleová (Nem.) +0,71, 5. Elena Curtoniová (Tal.) +1,00, 6. Joana Hählenová (Švaj.) +1,29, 7. Cornelia Hütterová +1,48, 8. Mirjam Puchnerová (obe Rak.), Marie-Michele Gagnonová (Kan.) obe +1,58, 10. Laura Gaucheová (Fr.) +1,60

Peking 15. februára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Corinne Suterová triumfovala v zjazde na ZOH 2022 v Pekingu. Ako úradujúca majsterka sveta v kráľovskej disciplíne zdolala v utorňajšej súťaži o 16 stotín sekundy obhajkyňu titulu Sofiu Goggiovú, tretia skončila ďalšia Talianka Nadia Delagová s odstupom 0,57 s. Slovensko nemalo zastúpenie.Organizátori museli štart pretekov posunúť o polhodinu neskôr pre silný vietor. Od 4.30 SEČ sa už súťažilo, poveternostné podmienky na trati "Skala" však stále neboli ideálne. S nástrahami si neporadila Češka Ester Ledecká, ktorej šance sa rozplynuli za tretím medzičasom, keď po veľkej chybe dostala "hodiny" a nabrala obrovskú stratu. Američanka Mikaela Shiffrinová išla čisto, ale rýchlostne zaostávala a cenného kovu sa nedočkala ani vo štvrtom pekinskom vystúpení.Najväčšie favoritky prišli na rad v druhej desiatke štartovej listiny. Na Goggiovej nebolo poznať, že v januári utrpela ťažké zranenie kolena a že bojovala s časom, aby mohla obhajovať víťazstvo v zjazde z Pjongčangu 2018. Nebojácne išla od štartu v agresívnej stope a pred dovtedajšou líderkou Delagovou viedla na štvrtom medzičase dokonca o 7 desatín sekundy. V cieli to bolo 0,41 s a po dojazde figurovali Talianky na prvých troch miestach. Trojicu Goggiová, Delagová, Elena Curtoniová odsunula Suterová s číslom 15, ktorá sa vycibrenou jazdou držala takmer pozdĺž celej trate v zelených číslach. Do červených klesla len na záverečnom medzičase, no spodnú pasáž prešla precízne a na neskrývané sklamanie Goggiovej sa ujala vedenia. Ako jedna z posledných ju mohla ohroziť krajanka Lara Gutová-Behramiová, ale po bronze v obrovskom slalome a zlate v super-G nepridala ďalšiu medailu. Medzi Delagovú a Curtoniovú sa vtesnala Nemka Kira Weidleová, ktorá ako jediná okrem medailistiek mala menšie než sekundové manko (+0,71).Dvadsaťsedemročná Suterová triumfovala po MS 2021 na ďalšom vrcholnom podujatí. Podčiarkla švajčiarsku dominanciu na čínskych svahoch po tom, ako už najcennejší kov vybojovali Gutová-Behramiová v super-G, Marco Odermatt v obrovskom slalome a Beat Feuz v zjazde mužov. Goggiová našla premožiteľku v zjazde prvýkrát od 18. decembra 2020, keď ju vo francúzskom Val d´Isere takisto prekonala Suterová iba o niekoľko stotín. Talianka bola odvtedy v tejto disciplíne najrýchlejšia vo všetkých ôsmich súťažiach, ktoré dokončila.