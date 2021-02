Suterová získala zlato v zjazde

Výsledky zjazdu žien na MS v Cortine d'Ampezzo:

1. Corinne Suterová (Švaj.) 1:34,27 min,

2. Kira Weidleová (Nem.) +0,20 s,

3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,37,

4. Ester Ledecká (ČR) +0,44,

5. Ramona Siebenhoferová (Rak.) a Michelle Gisinová (Švaj.) obe +0,50,

7. Tamara Tipplerová (Rak.) +0,54,

8. Elena Curtoniová (Tal.) +0,83,

9. Breezy Johnsonová (USA) +0,90,

10. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,02

Cortina d'Ampezzo 13. februára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Corinne Suterová získala svoj premiérový titul majsterky sveta v zjazde. Na šampionáte v talianskej Cortine d'Ampezzo triumfovala v sobotu o 20 stotín sekundy pred Nemkou Kirou Weidleovou a krajankou Larou Gutovou-Behramiovou (+0,37).Dvadsaťšesťročná Suterová vybojovala na MS v Cortine druhú medailu po striebre v super-G.povedala víťazka po pretekoch pre televíziu Eurosport.Na štart zjazdovky Olympia delle Tofane sa postavilo 31 pretekárok zo 16 krajín, Slovensko nemalo zastúpenie. Češke Ester Ledeckej tesne uniklo pódium, keď skončila štvrtá s odstupom 44 stotín na víťazku.Ako prvá z favoritiek na medailu vyrazila na trať Američanka Breezy Johnsonová, ale v hornej časti trate urobila chybu a musela vyrovnávať lyže. Napokon skončila deviata. Corinne Suterová išla ako siedma v poradí. Predviedla konzistentnú jazdu bez zaváhania a jej čas už nikto neprekonal. Pre Suterovú je to prvý titul na svetovom šampionáte, v minulej sezóne Svetového pohára získala malý glóbus za zjazd. V prvých dvoch súťažiach tejto zimy obsadila prvé a druhé miesto, na predchádzajúcom šampionáte vo švédskom Are vybojovala striebro.Gutová-Behramiová, ktorý triumfovala vo štvrtkovom super-G, mala šancu získať ako piata pretekárka v histórii MS zlato v oboch rýchlostných disciplínach. Odštartovala výborne a v zelených číslach bola na všetkých medzičasoch, ale v spodnej časti nemala dostatočnú rýchlosť.Obhajkyňa zlata z Are Ilka Štuhecová zo Slovinska skončila štrnásta. Rakúšanky Mirjam Puchnerová a Tamara Tipplerová, ktorým sa najviac darilo v piatkovom tréningu, skončili na 11., resp. siedmom mieste.