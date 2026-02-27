< sekcia Šport
Suterová zvíťazila v zjazde Svetového pohára v Soldeu
Druhá skončila Rakúšanka Nina Ortliebová (+0,11 s), tretia bola Sofia Goggiová z Talianska (+0,24).
Autor TASR,aktualizované
Soldeu 27. februára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Corinne Suterová triumfovala v piatkovom zjazde Svetového pohára v andorrskom stredisku Soldeu. Druhá skončila Rakúšanka Nina Ortliebová (+0,11 s), tretia bola Sofia Goggiová z Talianska (+0,24). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Suterovú v uplynulých rokoch trápili zranenia, naposledy zvíťazila vo SP v Lake Louise v decembri 2022 v super-G. Olympijská víťazka z toho istého roku sa na svahy vrátila v januári. "Znovu vyhrať mi trvalo dlhšie, ako som si myslela, no v zjazde som potrebovala čas, aby som nabrala sebadôveru. Dnes to je pre mňa veľký krok dopredu,“ povedala víťazka.
Na čele celkového hodnotenia disciplíny je naďalej Američanka Lindsey Vonnová so 400 bodmi, ale pre zranenie do seriálu už nezasiahne. Boj o malý krištáľový glóbus je tak úplne otvorený. Najbližšie má k nemu Nemka Emma Aicherová, tá si 4. miestom polepšila o 50 bodov a na Vonnovú stráca 94 bodov. Tretia je jej krajanka Kira Weidle-Winkelmannová s 258 bodmi. Na čele celkového poradia je so 170 bodovým náskokom Američanka Mikaela Shiffrinová pred Camille Rastovou zo Švajčiarska.
Olympijská víťazka z Cortiny D´Ampezzo Breezy Johnsonová skončila piata, na Vonnovú stráca na 6. priečke 177 bodov.
Do konca sezóny sú na programe ešte tri zjazdy. O týždeň sa vo Val di Fasa pôjdu dva, jeden ako náhrada za zrušené preteky v Crans Montane a posledný sa pôjde v nórskom Lillehammeri v rámci finále SP.
výsledky:
1. Corinne Suterová (Švajč.) 1:31,62, 2. Nina Ortliebová (Rak.) +0,11 s, 3. Sofia Goggiová (Tal.) +0,24, 4. Emma Aicherová (Nem.) +0,53, 5. Breezy Johnsonová (USA) +0,61, 6. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,62, 7. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) +0,83, 8. Jacqueline Wilesová (USA) +1,03, 9. Laura Pirovanová (Tal.) +1,23, 10. Ester Ledecká (ČR) +1,27
celkové poradie v zjazde:
1. Lindsey Vonnová 400 bodov, 2. Aicherová 306, 3. Kira Weidle-Winkelmannová (Nem.) 256, 4. Goggiová 240, 5. Pirovanová 236, 6. Johnsonová 223
celkové poradie SP:
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133, 2. Camille Rastová (Švajč.) 963, 3. Aicherová 734, 4. Goggiová 586, 5. Paula Moltzanová (USA) 614, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 597
