Suverénny Norris triumfoval v Singapure spôsobom štart-cieľ

hlasy (zdroj: Sport 5):



Lando Norris, víťaz: "Boli to skvelé preteky s výborným výsledkom pre nás. Až príliš veľakrát som sa ocitol blízko steny, ale našťastie to dobre dopadlo. Moje auto dnes akoby lietalo. V závere mi možno trochu dochádzal dych, ale inak to bola zábava. Chcel som zvíťaziť s čo najväčším rozdielom. Dnes sú to výborné body pre náš tím."



Max Verstappen, 2. miesto: "Boli to "osamotené" preteky. Ja som šiel vo svojom tempe. Vedeli sme, že sa tu budeme trápiť. V zostávajúcich pretekoch nechceme iba doťahovať a pozerať sa, ako sa nám zmenšuje náskok v celkovom poradí."



Oscar Piastri, 3. miesto: "Nemal som za sebou najlepšiu kvalifikáciu, no dnes som mal výborné auto. S Georgeom (Russellom) to boli tesné súboje, no neriskoval som. Chcel som dopriať pokoj našim mechanikom."

VC Talianska (62 kôl, 1 kolo: 4,940 km, celkovo: 306,1 km: 1. Lando Norris (V. Brit./McLaren) 1:40:52,571 h, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +20,945 s, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +41,823, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +1:01,040 min., 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1:02,430, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +1:25,248, 7. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +1:36,039, 8. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), 10. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls), 11. Franco Colapinto (Arg./Williams), 12. Sergio Perez (Mex./Red Bull), 13. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 14. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls), 15. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 16. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 17. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber), 18. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber) všetci + 1 kolo



nedokončili: Alex Albon (V. Brit./Thaj./Williams), Kevin Magnussen (Dán./Haas)

celkové poradie (po 18 z 24 pretekov):



1. Verstappen 331 bodov, 2. Norris 279, 3. Leclerc 245, 4. Piastri 237, 5. Sainz 190, 6. Hamilton 174, 7. Russell 155, 8. Perez 144, 9. Alonso 62, 10. Hülkenberg 24, 11. Stroll 24, 12. Cunoda 22, 13. Albon 12, 14. Ricciardo 12, 15. Gasly 8, 16. Oliver Bearman (V. Brit/Ferrari, Haas) 7 (6+1), 17. Magnussen 6, 18. Ocon 5, 19. Colapinto 4, 20. Čou 0, 21. Logan Sargeant (USA/Williams) 0, 22. Bottas 0

Singapur 22. septembra (TASR) - Brit Lando Norris z tímu McLaren suverénnym spôsobom štart-cieľ zvíťazil na Veľkej cene Singapuru, osemnástych pretekoch seriálu MS F1. Do cieľa prišiel s 30-sekundovým náskokom na Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu, ktorý si naďalej udržal pozíciu lídra celkového poradia. Tretí finišoval Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri.Pre 24-ročného Norrisa to bolo tretie víťazstvo v kariére a zároveň aj v sezóne. V celkovom poradí je naďalej druhý za Verstappenom, na ktorého stráca 52 bodov. Na čele Pohára konštruktérov je naďalej McLaren, ktorý vďaka dvojitému pódiu zvýšil náskok na Red Bull na 41 bodov.Víťaz kvalifikácie Norris si v úvode nočných pretekov postrážil štart. Viacero monopostov síce vyšlo mimo trate, čím sa premiešalo poradie, no úvodné kolá sa zaobišli bez kolízií. Norris začal preteky vo vysokom tempe a rýchlo zbieral sekundy do náskoku na prenasledovateľov Verstappena a Hamiltona. Albon štartoval z 11. miesta, no od úvodu sa trápil so svojím monopostom a pre technické problémy ho v 17. kole odstavil v boxoch. V 20. kole bol na čele naďalej Norris, ktorý mal na Verstappena priepastný 13-sekundový náskok.Z elitnej trojice ako prvý prezul Hamilton, no po návrate na trať bol až v druhej desiatke. Verstappen šiel do boxov približne v 30. kole, podobne ako jeho tímový kolega Perez, a po výjazde figuroval na štvrtom mieste za Leclercom. McLaren na to zareagoval prezutím Norrisa, ktorý dostal tvrdé zmesi a udržal si prvé miesto pred priebežne druhým Piastrim, ktorého ešte len čakali boxy. Absolvoval ich v 39. kole, po návrate bol štvrtý. Na nových pneumatikách si veril a v priebehu troch kôl sa dostal pred Mercedesy Russella aj Hamiltona. Norris bol na prvom mieste suverénny, desať kôl pred koncom mal na Verstappena takmer 29-sekundový náskok. Holanďan si zároveň držal 18-sekundový odstup od Piastriho. Súboje sa odohrávali najmä v hĺbke štartového poľa, no naďalej bez kolízií. Štyri kolá pred koncom sa preteky skončili pre Magnussena, ktorý odstúpil pre technický problém.Do konca šampionátu ostáva šesť pretekov. Nasledujúce sú na programe po mesačnej prestávke v nedeľu 20. októbra v americkom Austine.