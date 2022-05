Suzuki rokuje s Dornou o predčasnom ukončení pôsobenia v seriáli

Tokio 12. mája (TASR) - Japonský výrobca motocyklov Suzuki diskutuje s vedením MotoGP o predčasnom ukončení pôsobenia v tomto seriáli. Promotérska spoločnosť Dorna minulý týždeň upozornila, že tím má platný kontrakt o zotrvaní v súťaži do roku 2026.



"Súčasná ekonomická situácia a potreba sústrediť sa na veľké zmeny, ktoré automobilový svet v týchto rokoch prežíva, nás nútia presunúť výdavky a pracovnú silu na vývoj nových technológií," citovala DPA z oficiálneho vyhlásenia Suzuki. To z prestížneho seriálu už raz odišlo v roku 2011. Predtým s ním v kategórii 500 cm získali majstrovské tituly legendárny Barry Sheene, Marco Lucchinelli či Franco Uncini.



Tentokrát chcú Japonci šampionát opustiť na konci prebiehajúceho ročníka po ôsmich rokoch s jedným majstrovským titulom, ktorý v sezóne 2020 získal Španiel Joan Mir. Ten pravdepodobne prestúpi do továrenského tímu Hondy, kde by mal nahradiť svojho krajana Pola Espargara. Neistú budúcnosť má však jeho španielsky tímový kolega Alex Rins.