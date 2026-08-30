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Suzuki zabezpečil hetrikom víťazstvo Freiburgu nad Brémami 4:1
V prvom kole doma zdolali Werder Brémy 4:1, hetrikom sa blysol japonský útočník Yuito Suzuki.
Autor TASR
Berlín 30. augusta (TASR) - Futbalisti Freiburgu úspešne vstúpili do novej sezóny v Bundeslige. V prvom kole doma zdolali Werder Brémy 4:1, hetrikom sa blysol japonský útočník Yuito Suzuki.
Bundesliga 1. kolo:
SC Freiburg - Werder Brémy 4:1 (1:0)
Góly: 29., 48. a 55. Suzuki, 55. Matanovič - 76. Stalmach
Bundesliga 1. kolo:
SC Freiburg - Werder Brémy 4:1 (1:0)
Góly: 29., 48. a 55. Suzuki, 55. Matanovič - 76. Stalmach