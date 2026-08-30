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Suzuki zabezpečil hetrikom víťazstvo Freiburgu nad Brémami 4:1

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Ilustračné foto. Foto: TASR

V prvom kole doma zdolali Werder Brémy 4:1, hetrikom sa blysol japonský útočník Yuito Suzuki.

Autor TASR
Berlín 30. augusta (TASR) - Futbalisti Freiburgu úspešne vstúpili do novej sezóny v Bundeslige. V prvom kole doma zdolali Werder Brémy 4:1, hetrikom sa blysol japonský útočník Yuito Suzuki.



Bundesliga 1. kolo:

SC Freiburg - Werder Brémy 4:1 (1:0)

Góly: 29., 48. a 55. Suzuki, 55. Matanovič - 76. Stalmach
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