Svadba až po finále, vo Frankfurte odložilo plány deväť párov

Frankfurt nad Mohanom 12. mája (TASR) - Človek mieni, futbal mení. Pre postup Eintrachtu Frankfurt do finále Európskej ligy odložilo svoje svadobné plány deväť párov, ktoré sa mali brať na budúci týždeň v radnici Römer.



Frankfurt sa do finále niektorej európskej klubovej súťaže prebojoval po 42 rokoch. V Seville sa v stredu 18. mája stretne s Glasgowom Rangers a v prípade víťazstva sa na druhý deň popoludní budú konať veľké oslavy práve pred radnicou.



"Keď sa rovno pred svadobnou sieňou zhromaždí niekoľko desiatok tisíc rozcítených fanúšikov, nemôžeme svadobným párom dopriať dôstojné prostredie, aké očakávajú," povedala Natascha Kecková, zástupkyňa riaditeľa mestského matričného úradu, podľa agentúry DPA. "Pred Römerom budú oficiálne oslavy, len ak uspejeme. Druhé miesto sa neslávi. Spravili sme to po prehre vo finále Nemeckého pohára v roku 2017 a bolo to zlé rozhodnutie," dodal hovorca predstavenstva Eintrachtu Axel Hellmann.