Svahnová sa nepredstaví v Pekingu pre zranenie ramena

Štokholm 10. novembra (TASR) - Švédska reprezentantka v behu na lyžiach Linn Svahnová vynechá pre zranenie ZOH 2022 v Pekingu. V stredu to potvrdila pre denník Expressen. Svahnovú na februárové hry nepustí zranenie ramena.



Švédsky lyžiarsky zväz taktiež oznámil, že 21-ročná bežkyňa vynechá v zime všetky preteky, pretože si musí doliečiť rameno a podstúpi rehabilitáciu. "Je to ťažké, keď máte pred sebou nejaký sen a vy len vidíte, ako mizne," uviedla Svahnová s tým, že túto informáciu dlho spracovávala a nebola ochotná o tom hovoriť.



Zranenie ramena utrpela vlani vo februári pri páde počas pretekov Svetového pohára vo švédskom Ulricehamne. Najprv sa predpokladalo, že po rehabilitácii bude opäť fit, no neskôr padlo rozhodnutie, že musí podstúpiť operáciu. Zranenie bolo horšie, ako pôvodne vyzeralo. "Dokážem zdvihnúť šálku kávy, ale panvicu nie," dodala víťazka deviatich individuálnych pretekov SP. V sezóne 2019/2020 získala malý krištáľový glóbus za celkové hodnotenie šprintu.