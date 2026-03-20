Svahnová zvíťazila na 10 km klasicky v Lake Placid

.
Na snímke Linn Svahnová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Lake Placid 20. marca (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová sa stala víťazkou piatkových pretekov na 10 km klasicky s intervalovým štartom v rámci Svetového pohára v americkom Lake Placid. V cieli mala náskok 1,4 s pred druhou krajankou Fridou Karlssonovou a 22,1 pred treťou Nórkou Heidi Wengovou.

Dvadsaťšesťročná Svahnová si pripísala tretí triumf v sezóne, predchádzajúce dva zaznamenala v šprinte. O svojom triumfe pred úradujúcou olympijskou šampiónkou v tejto disciplíne rozhodla v sychravom počasí za intenzívneho sneženia až v úplnom závere. Na poslednom medzičase 1,2 km pred cieľom zaostávala Svahnová za Karlssonovou ešte o 3,1 s. Líderka boja o veľký krištáľový glóbus Američanka Jessica Digginsová obsadila 5. priečku s mankom 35,5 s na čelo.

Bežcov čakajú v americkom stredisku ešte záverečné dva preteky v sezóne. V sobotu šprint voľne a v nedeľu preteky na 20 km s hromadným štartom voľne.
.

