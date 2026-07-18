< sekcia Šport
Švajčiar Manzambi je prvou letnou posilou Aston Villy
Manzambi očaril na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, keď si vo štyroch zápasoch pripísal tri góly a dve asistencie.
Autor TASR
Birmingham 18. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Aston Villa oznámil svoju prvú letnú posilu. Stal sa ňou 20-ročný švajčiarsky stredopoliar Johan Manzambi, ktorý prestúpil do štvrtého tímu uplynulého ročníka Premier League za 50 miliónov libier z nemeckého Freiburgu.
Manzambi očaril na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, keď si vo štyroch zápasoch pripísal tri góly a dve asistencie. Následne sa zranil a Švajčiarom už v osemfinále proti Kolumbii (0:0, 4:3 po rozstrele z 11 m) a štvrťfinále proti Argentíne (1:3 pp) nepomohol. Dvadsaťročný talentovaný stredopoliar si už proti svojmu novému zamestnávateľovi zahral, keď v drese Freiburgu nestačil na „Villans“ v uplynulom finále Európskej ligy v Istanbule (0:3).
„Som veľmi šťastný a nadšený, že si môžem zahrať za toto mužstvo. Je to veľký klub v Anglicku, ktorý hrá v Lige majstrov. Verím, že budem podávať podobné výkony ako na svetovom šampionáte či vo Freiburgu,“ citovala Manzambiho agentúra AFP. Tím vedený trénerom Unaiom Emerym je údajne blízko aj k zisku druhej posily do stredu poľa po odchode Youriho Tielemansa do Manchestru United. Do klubu z Birminghamu by sa mal sťahovať Joao Gomes z druholigového Wolverhamptonu.
Manzambi očaril na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, keď si vo štyroch zápasoch pripísal tri góly a dve asistencie. Následne sa zranil a Švajčiarom už v osemfinále proti Kolumbii (0:0, 4:3 po rozstrele z 11 m) a štvrťfinále proti Argentíne (1:3 pp) nepomohol. Dvadsaťročný talentovaný stredopoliar si už proti svojmu novému zamestnávateľovi zahral, keď v drese Freiburgu nestačil na „Villans“ v uplynulom finále Európskej ligy v Istanbule (0:3).
„Som veľmi šťastný a nadšený, že si môžem zahrať za toto mužstvo. Je to veľký klub v Anglicku, ktorý hrá v Lige majstrov. Verím, že budem podávať podobné výkony ako na svetovom šampionáte či vo Freiburgu,“ citovala Manzambiho agentúra AFP. Tím vedený trénerom Unaiom Emerym je údajne blízko aj k zisku druhej posily do stredu poľa po odchode Youriho Tielemansa do Manchestru United. Do klubu z Birminghamu by sa mal sťahovať Joao Gomes z druholigového Wolverhamptonu.