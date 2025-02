Švajčiar Monney bol najrýchlejší v zjazde tímovej kombinácie

Saalbach 12. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Alexis Monney bol najrýchlejší v zjazde, prvej časti stredajšej tímovej kombinácie mužov na majstrovstvách sveta v Saalbachu. V rakúskom stredisku dosiahol čas 1:42,09 minúty a v cieli mal náskok len dve stotiny sekundy pred krajanom Franjom von Allmenom. Vytvoril tak najlepšiu pozíciu pre svojho tímového kolegu Tanguya Nefa pred popoludňajším slalomom (13.15 h). Slovák Matej Prieložný obsadil 30. miesto.



Jedna krajina mohla na štart postaviť maximálne štyri tímy, túto kvótu využili domáce Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko a Francúzsko. Na tretej priečke v zjazde skončil Talian Dominik Paris s mankom 46 stotín, slalomársku časť v jeho tíme pôjde Alex Vinatzer. Na priebežne druhé miesto čerstvého majstra sveta v zjazde von Allmena nadviaže v tíme "švajčiarskych jednotiek" v slalome Loc Meillard.



Zo štvorice domácich tímov skončil najvyššie ten s označením číslo dva. Daniel Hemetsberger prišiel do cieľa na štvrtom mieste s mankom 0,95 sekundy. Preteky nevyšli striebornému zo zjazdu v Saalbachu Vincentovi Kriechmayrovi. Domáci favorit obsadil s mankom 1,31 s až 13. priečku. Naopak, darilo sa Talianom, keď až tri ich dvojice skončili v prvej šestke zjazdu.



Prieložný odštartoval s číslom 21, od úvodu strácal čas na najlepších a do cieľa prišiel so stratou 4,31 sekundy. Nakoniec to stačilo na 30. priečku, z ktorej v slalome odštartuje Adam Nováček. Súťažilo spolu 37 dvojíc. Organizátori museli preteky niekoľkokrát prerušiť, keďže cez strednú časť prechádzala veľmi hustá hmla.



Tímová kombinácia mala v Saalbachu premiéru na majstrovstvách sveta a bude aj súčasťou budúcoročnej olympiády. V utorok medzi ženami triumfovali Breezy Johnsonová a hviezdna Mikaela Shiffrinová. Nová disciplína nahradila alpskú kombináciu, v ktorej jeden pretekár absolvoval obe kolá súťaže. V novom kombinačnom formáte sa predstavili tímy zložené z dvoch mužov, pričom jeden išiel predpoludním zjazd a druhý popoludní slalom. Víťaza určil výsledný čas po sčítaní oboch jázd.