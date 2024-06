Prekvapujúca výhra: Švajčiar Mumenthaler získal zlato v behu na 200 m

ME v Ríme - finálové výsledky IV. súťažného dňa



Muži



200 m: 1. Timothé Mumenthaler (Švajč.) 20,28 s, 2. Filippo Tortu (Tal.) 20,41, 3. William Reais (Švajč.) 20,47, 4. Erik Erlandsson (Švéd.) 20,57, 5. Eseosa Desalu (Tal.) 20,59, 6. Tomáš Němejc (ČR) 20,91



400 m: 1. Alexander Doom (Belg.) 44,15 s - rekord šampionátu, 2. Charles Dobson (V. Brit.) 44,38; 3. Liemarvin Bonevacia (Hol.) 44,88, 4. Jonathan Sacoor (Belg.) 44,98, 5. Luca Sito (Tal.) 45,04, 6. Attila Molnár (Maď.) 45,07



3000 m prek.: 1. Alexis Miellet 8:14,01 min, 2. Djilali Bedrani (obaja Fr.) 8:14,36, 3. Karl Bebendorf 8:14,41, 4. Frederik Ruppert (obaja Nem.) 8:15,08, 5. Daniel Arce (Šp.) 8:16,70, 6. Nicolas-Marie Daru (Fr.) 8:19,42;







Ženy



400 m: 1. Natalia Kaczmareková (Poľ.) 48,98 s, 2. Rhasidat Adelekeová (Ír.) 49,07, 3. Lieke Klaverová (Hol.) 50,08, 4. Lurdes Gloria Manuelová (ČR) 50,52, 5. Andrea Miklosová (Rum.) 50,71, 6. Laviai Nielsenová (V. Brit.)



žrď: 1. Angelica Moserová (Švajč.) 478 cm, 2. Katerina Stefanidiová (Gréc.) 473, 3. Molly Cauderyová (V. Brit.) 473, 4. Elina Lampelová (Fín.) a Amálie Švábiková (obe ČR) 458, 6. Elisa Molinarolová (Tal.) 458



kladivo: 1. Sara Fantiniová (Tal.) 74,18 m, 2. Anita Wlodarczyková (Poľ) 72,92, 3. Rose Logová (Fr.) 72,68, 4. Silja Kosonenová (Fín.) 72,06, 5. Katrine Kochová Jacobsenová (Dán.) 70,57, 6. Zalina Marghievová (Mold.) 70,57

Rím 11. júna (TASR) - Belgický atlét Alexander Doom prekonal po 26 rokoch rekord európskeho šampionátu v behu na 400 m, keď v pondelkovom finále v Ríme zvíťazil výkonom 44,15. Na dvojstovke získal zlato prekvapujúco Švajčiar Timothé Mumenthaler, ktorý v deviatej dráhe zabehol 20,28 s.Doom nahradil na zozname rekordérov ME Brita Iwana Thomasa, ktorý v Budapešti 1998 zabehol 44,52. Dvadsaťsedemročný Belgičan zažiaril tento rok už na halovom svetovom šampionáte v Glasgowe, keď získal zlato na 400 m i v štafete. V Ríme zvládol v cieľovej rovinke súboj s Britom Charlesom Dobsonom, ktorý dobehol druhý za 44,38, čiže taktiež prekonal predchádzajúci rekord šampionátu. Bronz získal holandský veterán Liemarvin Bonevacia výkonom 44,88.Mumenthaler prekazil plány domácich Talianov na zisk zlata, Filippo Tortu dobehol až druhý za 20,41. Bronz získal ďalší Švajčiar William Reais výkonom 20,47. Víťaz stovky Lamont Marcell Jacobs sa o double v Ríme nepokúsil.Na 400 m žien triumfovala Natalia Kaczmareková v novom poľskom rekorde 48,98 s. V dramatickom súboji zdolala reprezentantku Írska Rhasidat Adelekeovú, ktorá si pripísala čas 49,07. Na 3000 m prek. si to o zlato rozdali Francúzi, zvíťazil Alexis Miellet za 8:14,01 min a vybojoval prvú veľkú medailu na vrcholnom podujatí. Jeho krajan Djilali Bedrani za ním zaostal o 35 stotín sekundy.V žrdi triumfovala Angelica Moserová v novom švajčiarskom rekorde 478 cm. Do zbierky pridala druhé prvenstvo z významného podujatia, keď uspela už na halových ME v Toruni. Druhá skončila 34-ročná grécka veteránka Katerina Stefanidiová výkonom 473 cm, dvojnásobná majsterka Európy a olympijská šampiónka z Ria de Janeira pridala do zbierky piatu medailu z kontinentálneho šampionátu. V kladive potešila domácich fanúšikov víťazka mítingu PTS v Banskej Bystrici Sara Fantiniová, ktorá v štvrtej sérii hodila 74,18. S druhým miestom sa musela uspokojiť svetová rekordérka Anita Wlodarczyková z Poľska, ktorá predviedla výkon 72,92 a bohatú zbierku cenných kovov rozšírila o šiestu medailu z ME.