Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Šport

Švajčiar Suter bude St. Louis chýbať minimálne štyri týždne

.
Pravé krídlo Tampa Bay Lightning Nikita Kucherov (86) hrá puk proti centrovi St. Louis Blues Piusovi Suterovi (22) a obrancovi Philipovi Brobergovi (6) počas druhej tretiny hokejového zápasu NHL v pondelok 22. decembra 2025 v Tampe na Floride. Foto: TASR/AP

Dvadsaťdeväťročný Suter odohral v tejto sezóne 37 zápasov so siedmimi gólmi a 14 bodmi. Vo svojej prvej sezóne v St. Louis strávil na ľade priemerne 16 minút a 23 sekúnd.

Autor TASR
St. Louis 29. decembra (TASR) - Švajčiarsky útočník Pius Suter bude hokejistom St. Louis Blues chýbať minimálne štyri týždne. Dôvodom je zranenie členka, ktoré utrpel pri víťazstve 3:2 nad Nashvillom. V pondelok o tom informoval generálny manažér klubu Doug Armstrong.

Dvadsaťdeväťročný Suter odohral v tejto sezóne 37 zápasov so siedmimi gólmi a 14 bodmi. Vo svojej prvej sezóne v St. Louis strávil na ľade priemerne 16 minút a 23 sekúnd. S Blues podpísal zmluvu v lete po tom, čo uplynulé dva ročníky strávil vo Vancouveri Canucks. Hral aj za Chicago Blackhawks a Detroit Red Wings. V 401 zápasoch v NHL má rodák zo švajčiarskeho Zürichu na konte 89 gólov a 176 bodov. Informoval portál TSN.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR