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Švajčiari a Kanada sa stretnú o triumf v B-skupine
Bosna a Hercegovina bude hrať s Katarom o to, aby si predĺžila svoj pobyt na turnaji.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - V stredu 24. júna odštartuje o 21.00 h SELČ na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku posledné kolo zápasov v skupinovej fáze. Na úvod sa vyrieši situácia v B-skupine, Švajčiarsko nastúpi proti Kanade v súboji o prvé miesto. Bosna a Hercegovina bude hrať s Katarom o to, aby si predĺžila svoj pobyt na turnaji.
Švajčiarsko a Kanada majú po dvoch stretnutiach zhodne na konte po štyri body, lepšie je na tom z pohľadu gólového rozdielu jeden zo spoluorganizátorov záverečného turnaja. V prípade víťazstva alebo remízy si Kanada udrží prvé miesto v tabuľke a v šestnásťfinále sa predstaví pred domácim publikom. „Bola by to veľká výhoda. Po predchádzajúcom zápase som povedal chalanom a mojej rodine, že publikum vo Vancouveri, hymna, proste z toho celého mal človek zimomriavky. Energia z tribún bola úžasná,“ prezradil útočník Kanady Liam Millar pre portál The Athletic.
Švajčiari predviedli svoje ofenzívne kvality proti Bosne a Hercegovine, keď v priebehu 33 minút zaznamenali štyri góly a urobili dôležitý krok za zotrvaním na svetovom šampionáte. Reprezentačný tréner Murat Yakin však očakáva náročné stretnutie: „Kanada hrá s veľkou intenzitou. Kľúčom bude spomalenie ich dynamiky a zároveň preukázanie našich silných stránok. Je potrebné mať nielen jeden plán, ale aj ďalšie podľa priebehu stretnutia. Musíme vyhrať, to je naša stratégia. Úspech je vždy dôležitým faktorom z pohľadu sebavedomia a ďalšieho fungovania na turnaji.“
V Seattli sa dá očakávať väčší boj o zisk troch bodov do tabuľky, víťaz súboja medzi Bosnou a Hercegovinou a Katarom si totiž prihrá možnosť zostať v hre o miesto v 16-finále. „Vieme, že potrebujeme tri body k tomu, aby sme mohli ísť ďalej. Mali sme ich získať už v predošlých dvoch stretnutiach, ale teraz je pred nami proti Kataru dobrá šanca. Analyzovali sme súpera, dobré v tomto smere je, že aj oni potrebujú hrať na víťazstvo. Chceme využiť naše šance, ale zároveň je potrebné mať sa na pozore,“ myslí si stredopoliar Bosniakov Amir Hadžiahmetovič.
Katar musí výrazne zlepšiť ofenzívnu činnosť a zároveň si dávať pozor v defenzíve, aby mohol potenciálne preskočiť svojho tabuľkového suseda a zostať súčasťou MS 2026. Po zisku historického bodu je teraz ambíciou získať aj premiérový triumf. „Cieľom bolo, aby si hráči oddýchli a dali sa do poriadku. Po remíze so Švajčiarskom som povedal, aby sme nelietali v oblakoch. Musíme urobiť správne rozhodnutia smerom k tomuto stretnutiu. Mnohé krajiny sledujú šampionát len pred televíznymi obrazovkami, my sme tu a máme pred sebou záverečný duel v skupine,“ dodal kouč reprezentácie Kataru Julen Lopetegui.
Švajčiarsko a Kanada majú po dvoch stretnutiach zhodne na konte po štyri body, lepšie je na tom z pohľadu gólového rozdielu jeden zo spoluorganizátorov záverečného turnaja. V prípade víťazstva alebo remízy si Kanada udrží prvé miesto v tabuľke a v šestnásťfinále sa predstaví pred domácim publikom. „Bola by to veľká výhoda. Po predchádzajúcom zápase som povedal chalanom a mojej rodine, že publikum vo Vancouveri, hymna, proste z toho celého mal človek zimomriavky. Energia z tribún bola úžasná,“ prezradil útočník Kanady Liam Millar pre portál The Athletic.
Švajčiari predviedli svoje ofenzívne kvality proti Bosne a Hercegovine, keď v priebehu 33 minút zaznamenali štyri góly a urobili dôležitý krok za zotrvaním na svetovom šampionáte. Reprezentačný tréner Murat Yakin však očakáva náročné stretnutie: „Kanada hrá s veľkou intenzitou. Kľúčom bude spomalenie ich dynamiky a zároveň preukázanie našich silných stránok. Je potrebné mať nielen jeden plán, ale aj ďalšie podľa priebehu stretnutia. Musíme vyhrať, to je naša stratégia. Úspech je vždy dôležitým faktorom z pohľadu sebavedomia a ďalšieho fungovania na turnaji.“
V Seattli sa dá očakávať väčší boj o zisk troch bodov do tabuľky, víťaz súboja medzi Bosnou a Hercegovinou a Katarom si totiž prihrá možnosť zostať v hre o miesto v 16-finále. „Vieme, že potrebujeme tri body k tomu, aby sme mohli ísť ďalej. Mali sme ich získať už v predošlých dvoch stretnutiach, ale teraz je pred nami proti Kataru dobrá šanca. Analyzovali sme súpera, dobré v tomto smere je, že aj oni potrebujú hrať na víťazstvo. Chceme využiť naše šance, ale zároveň je potrebné mať sa na pozore,“ myslí si stredopoliar Bosniakov Amir Hadžiahmetovič.
Katar musí výrazne zlepšiť ofenzívnu činnosť a zároveň si dávať pozor v defenzíve, aby mohol potenciálne preskočiť svojho tabuľkového suseda a zostať súčasťou MS 2026. Po zisku historického bodu je teraz ambíciou získať aj premiérový triumf. „Cieľom bolo, aby si hráči oddýchli a dali sa do poriadku. Po remíze so Švajčiarskom som povedal, aby sme nelietali v oblakoch. Musíme urobiť správne rozhodnutia smerom k tomuto stretnutiu. Mnohé krajiny sledujú šampionát len pred televíznymi obrazovkami, my sme tu a máme pred sebou záverečný duel v skupine,“ dodal kouč reprezentácie Kataru Julen Lopetegui.
streda 23. júna, 21.00 h SELČ
B-skupina, 3. kolo
BC Place (Vancouver)
Švajčiarsko - Kanada, rozhodujú: Abatti - Manis, Alves (všetci Braz.)
predpokladané zostavy:
Švajčiarsko: Kobel - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka, Zakaria - Ndoye, Embolo, Vargas
Kanada: Crepeau - Johnston, Cornelius, Bombito, Davies - Eustaquio, Osorio, Kone - Buchanan, David, Shaffelburg
Seattle Stadium (Seattle)
Bosna a Hercegovina - Katar, rozhodujú: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.)
predpokladané zostavy:
Bosna a Hercegovina: Vasilj - Dedič, Katič, Hadžikadunič, Kolašinac - Alajbegovič, Šunjič, Tahirovič, Memič - Džeko, Demirovič
Katar: Abunada - Al-Oui, Khoukhi, Miguel, Al-Brake - Laye, Gaber, Boudiaf - Edmilson, Abdurisag, Afif
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 2 1 1 0 7:1 4
2. Švajčiarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a Herc. 2 0 1 1 2:5 1
4. Katar 2 0 1 1 1:7 1
B-skupina, 3. kolo
BC Place (Vancouver)
Švajčiarsko - Kanada, rozhodujú: Abatti - Manis, Alves (všetci Braz.)
predpokladané zostavy:
Švajčiarsko: Kobel - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka, Zakaria - Ndoye, Embolo, Vargas
Kanada: Crepeau - Johnston, Cornelius, Bombito, Davies - Eustaquio, Osorio, Kone - Buchanan, David, Shaffelburg
Seattle Stadium (Seattle)
Bosna a Hercegovina - Katar, rozhodujú: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.)
predpokladané zostavy:
Bosna a Hercegovina: Vasilj - Dedič, Katič, Hadžikadunič, Kolašinac - Alajbegovič, Šunjič, Tahirovič, Memič - Džeko, Demirovič
Katar: Abunada - Al-Oui, Khoukhi, Miguel, Al-Brake - Laye, Gaber, Boudiaf - Edmilson, Abdurisag, Afif
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 2 1 1 0 7:1 4
2. Švajčiarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a Herc. 2 0 1 1 2:5 1
4. Katar 2 0 1 1 1:7 1