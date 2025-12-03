< sekcia Šport
Švajčiari budú mať nového trénera, Fischera po MS v vystrieda Cadieux
Päťdesiatročný tréner prišiel do národného tímu ako asistent v roku 2012 a v decembri 2015 prevzal funkciu hlavného trénera.
Autor TASR
Zürich 3. decembra (TASR) - Patrick Fischer ukončí desaťročné pôsobenie na striedačke švajčiarskej hokejovej reprezentácie a po domácich majstrovstvách sveta 2026 v Zürichu a Fribourgu ho na poste vystrieda Jan Cadieux, ktorý podpísal zmluvu do leta 2028.
Päťdesiatročný tréner prišiel do národného tímu ako asistent v roku 2012 a v decembri 2015 prevzal funkciu hlavného trénera. Počas jeho pôsobenia si Švajčiarsko vybojovalo štyri strieborné medaily na MS a Fischer má do konca svojho kontraktu šancu na ďalšie dve. Švajčiarsko nebude chýbať na februárovej zimnej olympiáde a v máji bude obhajovať striebro na domácom šampionáte.
„Po desiatich intenzívnych a formatívnych rokoch dozrelo rozhodnutie odovzdať národný tím niekomu inému. Bolo to neuveriteľné obdobie a som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli. Moje poďakovanie patrí všetkým hráčom, personálu a Švajčiarskej hokejovej federácii za ich dôveru a vášeň, ako aj fanúšikom za ich bezkonkurenčnú podporu. Zároveň je dôležité stanoviť si nové priority pre ďalší pokrok tímu. Plne sa sústredím na hry v Miláne a Cortine, ako aj na domáce majstrovstvá sveta v Zürichu a Fribourgu. Teraz je dôležité optimálne pripraviť tím a úspešne reprezentovať Švajčiarsko,“ citovala ho oficiálna stránka federácie.
Štyridsaťpäťročný Cadieux je niekdajší švajčiarsky reprezentant a od mája 2025 Fischerov asistent. Trénerskú kariéru začal v roku 2014 v tíme Fribourg-Gottéron, kde spočiatku trénoval tím do 20 rokov. Súčasne získaval skúsenosti ako asistent trénera švajčiarskych národných tímov do 18 a 19 rokov. Po dvoch sezónach s Ticino Rockets sa v roku 2019 presťahoval do Servette Ženeva. Tam pracoval ako asistent trénera, v roku 2021 ho povýšili na hlavného a v roku 2023 doviedol Ženevu k jej vôbec prvému ligovému titulu. O rok neskôr vyhral aj Ligu majstrov. „V prvom rade ďakujem vedeniu za dôveru, ktorú do mňa vložili. Je to pre mňa veľká česť a napĺňa ma hrdosťou prevziať funkciu hlavného trénera a viesť ho. Chceme spojiť výkon, vášeň a tímového ducha na najvyššej úrovni a spoločne dosiahnuť naše športové ciele,“ povedal.
Päťdesiatročný tréner prišiel do národného tímu ako asistent v roku 2012 a v decembri 2015 prevzal funkciu hlavného trénera. Počas jeho pôsobenia si Švajčiarsko vybojovalo štyri strieborné medaily na MS a Fischer má do konca svojho kontraktu šancu na ďalšie dve. Švajčiarsko nebude chýbať na februárovej zimnej olympiáde a v máji bude obhajovať striebro na domácom šampionáte.
„Po desiatich intenzívnych a formatívnych rokoch dozrelo rozhodnutie odovzdať národný tím niekomu inému. Bolo to neuveriteľné obdobie a som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli. Moje poďakovanie patrí všetkým hráčom, personálu a Švajčiarskej hokejovej federácii za ich dôveru a vášeň, ako aj fanúšikom za ich bezkonkurenčnú podporu. Zároveň je dôležité stanoviť si nové priority pre ďalší pokrok tímu. Plne sa sústredím na hry v Miláne a Cortine, ako aj na domáce majstrovstvá sveta v Zürichu a Fribourgu. Teraz je dôležité optimálne pripraviť tím a úspešne reprezentovať Švajčiarsko,“ citovala ho oficiálna stránka federácie.
Štyridsaťpäťročný Cadieux je niekdajší švajčiarsky reprezentant a od mája 2025 Fischerov asistent. Trénerskú kariéru začal v roku 2014 v tíme Fribourg-Gottéron, kde spočiatku trénoval tím do 20 rokov. Súčasne získaval skúsenosti ako asistent trénera švajčiarskych národných tímov do 18 a 19 rokov. Po dvoch sezónach s Ticino Rockets sa v roku 2019 presťahoval do Servette Ženeva. Tam pracoval ako asistent trénera, v roku 2021 ho povýšili na hlavného a v roku 2023 doviedol Ženevu k jej vôbec prvému ligovému titulu. O rok neskôr vyhral aj Ligu majstrov. „V prvom rade ďakujem vedeniu za dôveru, ktorú do mňa vložili. Je to pre mňa veľká česť a napĺňa ma hrdosťou prevziať funkciu hlavného trénera a viesť ho. Chceme spojiť výkon, vášeň a tímového ducha na najvyššej úrovni a spoločne dosiahnuť naše športové ciele,“ povedal.