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Švajčiari chcú ísť ešte ďalej, Mahrez ukončil reprezentačnú kariéru
V 10. minúte poslal Švajčiarsko do vedenia Breel Embolo, pre ktorého to bol 26. reprezentačný gól a druhý na turnaji.
Autor TASR
Vancouver 3. júla (TASR) - Švajčiarski futbalisti sa radujú zo štvrtej účasti v osemfinále majstrovstiev sveta za sebou. Po víťazstve 2:0 nad Alžírskom v piatkovom šestnásťfinále vo Vancouveri myslia na ďalší postup. S národným tímom severoafrickej krajiny sa rozlúčil bývalý hráč Leicestru či Manchestru City Riyad Mahrez.
V 10. minúte poslal Švajčiarsko do vedenia Breel Embolo, pre ktorého to bol 26. reprezentačný gól a druhý na turnaji. Výbornú prácu odviedol 20-ročný Johan Manzambi, ktorý k trom gólom na šampionáte pridal druhú asistenciu a opäť si pomohol v boji o ocenenie pre najlepšieho mladého hráča šampionátu. Hneď v úvode druhého polčasu zvýšil na konečných 2:0 svojím premiérovým gólom na MS Dan Ndoye. „Napísali sme jednu stránku histórie, ale chceme viac a budeme na tom ďalej pracovať. Ukázali sme, že sme silný tím. Teraz to musíme potvrdiť aj v ďalšom zápase a dúfame, že potom príde ďalší,“ citovala Ndoyeho agentúra AP.
„Helvéti“ sa dočkali prvého víťazstva vo vyraďovacej fáze na MS od roku 1938. V roku 1954 na domácej pôde síce zvíťazili v barážovom stretnutí a postúpili do štvrťfinále, no nešlo o duel klasickej vyraďovacej časti turnaja. Do osemfinále sa prebojovali štvrtýkrát za sebou. „Bolo dôležité skórovať v správnej chvíli. Bol to trochu šťastný zásah, ale od tej chvíle sme podľa mňa ovládli dianie na ihrisku. Som veľmi spokojný s celkovým výkonom, pretože sme hrali proti tímu s množstvom kvalitných individualít,“ povedal švajčiarsky kormidelník Murat Yakin.
Alžírčania neuspeli ani vo svojom historicky druhom vystúpení vo vyraďovacej fáze na MS. V roku 2014 v Brazílii v osemfinále nestačili na majstrov sveta z Nemecka. Špeciálny náboj malo prvé súťažné stretnutie týchto dvoch národných tímov pre trénera Alžírska Vladimira Petkoviča, ktorý v minulosti pôsobil na lavičke švajčiarskej reprezentácie sedem rokov a viedol ju na troch veľkých turnajoch. Švajčiari sa pod ním dostali aj do štvrťfinále majstrovstiev Európy v roku 2021, keď po jedenástkovom rozstrele vtedy vyradili úradujúcich majstrov sveta z Francúzska.
„Myslím si, že rozhodujúci bol druhý gól. V prvom polčase sme hrali dobre, vytvorili sme si viacero príležitostí, ale nepremenili sme ich. Inkasovali sme prvý gól a už sme sa z toho nedokázali spamätať. Musím Švajčiarom zagratulovať, odohrali veľmi dobrý zápas. Už samotný návrat na turnaj po 12 rokoch a postup zo skupiny len druhýkrát v našej histórii predstavuje veľký úspech. Myslím si, že je to výborný výsledok. Samozrejme, chceli sme dosiahnuť ešte viac, ale nepodarilo sa nám to,“ zhodnotil Petkovič.
Alžírčania takmer čelili v šestnásťfinále Španielom. V záverečnom vystúpení v skupine proti Rakúsku ich totiž dvojgólový Riyad Mahrez v nadstavenom čase druhého polčasu poslal do vedenia 3:2, no stihli ešte inkasovať, aby klesli na tretiu priečku, pričom aj 4 body im stačili na postup. Pre päťnásobného víťaza anglickej Premier League to bol posledný presný zásah v alžírskom drese.
„Boli krásne chvíle aj tie náročné, samozrejme. To všetko patrí ku kariére. Reprezentovať Alžírsko bolo mojím snom už od detstva. Bola to pre mňa obrovská česť a zdroj veľkej hrdosti. Teraz je na rade nová generácia,“ rozlúčil sa Mahrez s reprezentačným dresom, v ktorom 35-ročný krídelník saudskoarabského Al-Ahli nastrieľal 40 gólov. V historickom poradí strelcov tejto severoafrickej krajiny mu patrí druhá priečka, pričom 119 štartov v národnom tíme Alžírska z neho robí rekordéra. Mahrez bol členom mužstva, ktoré v roku 2019 ovládlo Africký pohár národov.
Švajčiari si predtým víťazstvom 2:1 nad Kanadou zabezpečili prvé miesto v B-skupine. „Javorovým listom“ tak neumožnili pokračovať na domácej pôde a sami sa usadili vo Vancouveri. Tam ich čaká aj osemfinálový duel proti úspešnejšiemu z dvojice Kolumbia – Ghana, ktorý je na programe v utorok 7. júla o 22.00 h SELČ.
V 10. minúte poslal Švajčiarsko do vedenia Breel Embolo, pre ktorého to bol 26. reprezentačný gól a druhý na turnaji. Výbornú prácu odviedol 20-ročný Johan Manzambi, ktorý k trom gólom na šampionáte pridal druhú asistenciu a opäť si pomohol v boji o ocenenie pre najlepšieho mladého hráča šampionátu. Hneď v úvode druhého polčasu zvýšil na konečných 2:0 svojím premiérovým gólom na MS Dan Ndoye. „Napísali sme jednu stránku histórie, ale chceme viac a budeme na tom ďalej pracovať. Ukázali sme, že sme silný tím. Teraz to musíme potvrdiť aj v ďalšom zápase a dúfame, že potom príde ďalší,“ citovala Ndoyeho agentúra AP.
„Helvéti“ sa dočkali prvého víťazstva vo vyraďovacej fáze na MS od roku 1938. V roku 1954 na domácej pôde síce zvíťazili v barážovom stretnutí a postúpili do štvrťfinále, no nešlo o duel klasickej vyraďovacej časti turnaja. Do osemfinále sa prebojovali štvrtýkrát za sebou. „Bolo dôležité skórovať v správnej chvíli. Bol to trochu šťastný zásah, ale od tej chvíle sme podľa mňa ovládli dianie na ihrisku. Som veľmi spokojný s celkovým výkonom, pretože sme hrali proti tímu s množstvom kvalitných individualít,“ povedal švajčiarsky kormidelník Murat Yakin.
Alžírčania neuspeli ani vo svojom historicky druhom vystúpení vo vyraďovacej fáze na MS. V roku 2014 v Brazílii v osemfinále nestačili na majstrov sveta z Nemecka. Špeciálny náboj malo prvé súťažné stretnutie týchto dvoch národných tímov pre trénera Alžírska Vladimira Petkoviča, ktorý v minulosti pôsobil na lavičke švajčiarskej reprezentácie sedem rokov a viedol ju na troch veľkých turnajoch. Švajčiari sa pod ním dostali aj do štvrťfinále majstrovstiev Európy v roku 2021, keď po jedenástkovom rozstrele vtedy vyradili úradujúcich majstrov sveta z Francúzska.
„Myslím si, že rozhodujúci bol druhý gól. V prvom polčase sme hrali dobre, vytvorili sme si viacero príležitostí, ale nepremenili sme ich. Inkasovali sme prvý gól a už sme sa z toho nedokázali spamätať. Musím Švajčiarom zagratulovať, odohrali veľmi dobrý zápas. Už samotný návrat na turnaj po 12 rokoch a postup zo skupiny len druhýkrát v našej histórii predstavuje veľký úspech. Myslím si, že je to výborný výsledok. Samozrejme, chceli sme dosiahnuť ešte viac, ale nepodarilo sa nám to,“ zhodnotil Petkovič.
Alžírčania takmer čelili v šestnásťfinále Španielom. V záverečnom vystúpení v skupine proti Rakúsku ich totiž dvojgólový Riyad Mahrez v nadstavenom čase druhého polčasu poslal do vedenia 3:2, no stihli ešte inkasovať, aby klesli na tretiu priečku, pričom aj 4 body im stačili na postup. Pre päťnásobného víťaza anglickej Premier League to bol posledný presný zásah v alžírskom drese.
„Boli krásne chvíle aj tie náročné, samozrejme. To všetko patrí ku kariére. Reprezentovať Alžírsko bolo mojím snom už od detstva. Bola to pre mňa obrovská česť a zdroj veľkej hrdosti. Teraz je na rade nová generácia,“ rozlúčil sa Mahrez s reprezentačným dresom, v ktorom 35-ročný krídelník saudskoarabského Al-Ahli nastrieľal 40 gólov. V historickom poradí strelcov tejto severoafrickej krajiny mu patrí druhá priečka, pričom 119 štartov v národnom tíme Alžírska z neho robí rekordéra. Mahrez bol členom mužstva, ktoré v roku 2019 ovládlo Africký pohár národov.
Švajčiari si predtým víťazstvom 2:1 nad Kanadou zabezpečili prvé miesto v B-skupine. „Javorovým listom“ tak neumožnili pokračovať na domácej pôde a sami sa usadili vo Vancouveri. Tam ich čaká aj osemfinálový duel proti úspešnejšiemu z dvojice Kolumbia – Ghana, ktorý je na programe v utorok 7. júla o 22.00 h SELČ.