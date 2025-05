Švajčiari idú do semifinále, Rakúšanov zdolali s prehľadom

MS, štvrťfinále:



Švajčiarsko - Rakúsko 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)



Góly: 7. Bertschy (Glauser, Genoni), 12. Meier (Fiala, Moy), 15. Jäger (Niederreiter, Knak), 24. Fiala (Niederreiter, Kukan), 25. Schmid (Glauser, Moy), 52. Knak (Jäger, Marti). Rozhodcovia: Bjork (Švéd.), Brander (Fín.) - Briganti (USA), Durmis (SR), vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Rohrer (Rak.) 5 min. + DKZ za krošček, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2621 divákov.







Švajčiarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Fora, Marti, Berni - Meier, Malgin, Andrighetto - Niederreiter, Ambühl, Fiala - Bertschy, Moy, Schmid - Riat, Jäger, Knak



Rakúsko: Kickert - Wolf, Unterweger, Nickl, Heinrich, Maier, Biber, Schnetzer, Stapelfeld - Schneider, Kasper, Zwerger - Rohrer, Baumgartner, Raffl - Huber, Haudum, Lebler - Thaler, Achermann, Kraus

Herning 22. mája (TASR) - Herning 22. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska postúpili do semifinále 88. MS vo Švédsku a Dánsku. Vo štvrťfinálovom zápase proti Rakúsku potvrdili pozíciu favorita triumfom 6:0. Medzi štvoricu najlepších sa prebojovali druhýkrát za sebou, na vlaňajších MS sa prebojovali do finále.Jedným z čiarových rozhodcov bol Slovák Oto Durmis. Brankár Švajčiarov Leonardo Genoni si tretíkrát na turnaji udržal čisté konto. Pre Rakúšanov to bolo prvé štvrťfinále na MS od roku 1994.Švajčiari postúpili do štvrťfinále po triumfe v základnej B-skupine a pozíciu favorita potvrdzovali od úvodných minút. V prvej tretine prestrieľali Rakúsko 16:3 a prevahu potvrdili aj gólmi. Skóre otvoril v 7. minúte Bertschy, na ktorého o päť minút v presilovke nadviazal Meier. Po presnom zásahu Jägera v 15. minúte bolo už 3:0. Švajčiari kontrolovali zápas a pomohla im aj päťminútová presilovka v úvode druhej tretiny, v ktorej Fiala pridal štvrtý gól a Schmid krátko po nej piaty. Aj prostredná časť bola v hernej réžii Švajčiarov, ktorí v nej zvládli aj viacero oslabení. Rakúšania sa napokon nedočkali ani čestného gólu, naopak, v 52. minúte prekonal brankára Kickerta aj Knak - 6:0.