Švajčiari na nulu aj s Kazachmi, Mangisbajev: Skvelá skúsenosť

Riga 17. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti zostávajú jediným tímom, ktorý po troch odohratých dueloch na 86. MS ešte neinkasoval. "Helvéti" v utorok zdolali Kazachstan 5:0 a sú na čele B-skupiny so skóre 15:0. Stoosemdesiat minút trvajúcu nepriestrelnosť Švajčiarov budú môcť zlomiť ako prví vo štvrtok od 19.20 SELČ hokejisti Slovenska.



Zverenci trénera Patricka Fischera mali aj proti Kazachom skvelý vstup do zápasu a od úvodu dominovali. V prvom dejstve prestrieľali svojho súpera v pomere 17:4 a do vedenia ich poslal v 5. minúte Tobias Geisser. V prostrednej časti navýšili skóre na 3:0 Fabrice Hercog a Damien Riat. V tretej tretine Švajčiari stiahli nohu z plynu, bránku Andreja Šutova ohrozili len sedemkrát, aj napriek tomu sa v záverečnej dvadsaťminútovke presadili dvakrát. V 41. minúte strelil svoj tretí presný zásah na turnaji kapitán Nino Niderreiter a na konečných 5:0 uzavrel v 50. minúte Romain Loeffel, ktorý napriek kvalitným výsledkom vidí priestor na zlepšenie: "Asi to vyzeralo na ľahký zápas, ale chceli sme sa zlepšiť po predošlých dvoch dueloch, v ktorých sme mali zlé druhé tretiny. Podali sme solídny výkon počas 60 minút, snažili sme sa byť na puku a donútiť súpera k chybám. Vedeli sme, že ak sa nám to bude dariť, budú to mať Kazaši proti nám náročné."



Švajčiari neinkasovali už 180 minút, dve čisté kontá má na konte brankár Leonardo Genoni a jedno zaznamenal Robert Mayer. Vo štvrtok môžu Švajčiari proti Slovensku prekonať tímový rekord 201 minút bez inkasovaného gólu z roku 1939. Kazašský tím bral súboj proti rozbehnutému súperovi ako cennú lekciu. "Síce sme prehrali, ale pre našich mladých chlapcov to je skvelá skúsenosť. Je to naozaj rýchly a skúsený tím, ktorý sa výborne pohybuje s pukom a má veľa hráčov v NHL. Je ťažké hrať proti hráčom takejto úrovne, ale môžeme sa niečo naučiť a zároveň sa zlepšiť," uviedol pre iihf.com kazašský útočník Abaj Mangisbajev.



Sila švajčiarskeho tímu ešte narastie, keďže po Kevinovi Fialovi z Los Angeles sa v dejisku šampionátu k tímu pripojila ďalšia dvojica hráčov z NHL. Už vo štvrtok proti Slovensku by mali hrať spoluhráči Tomáša Tatara z New Jersey, produktívny útočník Nico Hischier a obranca Jonas Siegenthaler.