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Švajčiari nastúpia proti Alžírcom s ich bývalým trénerom

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Futbalisti Kanady a Švajčiarska sa hádajú počas zápasu B-skupiny Švajčiarsko – Kanada na majstrovstvách sveta vo futbale vo Vancouveri v stredu 24. júna 2026. Foto: TASR/AP

Švajčiari ovládli B-skupinu bez prehry, keď po úvodnom zakopnutí v podobe remízy 1:1 s Katarom zdolali 4:1 Bosnu a Hercegovinu a nad domácou Kanadou zvíťazili 2:1.

Autor TASR
Vancouver 2. júla (TASR) - Šestnásťfinále futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade pokračuje v piatok ráno ďalším európsko-africkým súbojom. Alžírci zabojujú o svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovacej fáze na svetovom šampionáte proti Švajčiarom, ktorých v minulosti viedol sedem rokov práve súčasný tréner Alžírska Vladimir Petkovič.

Švajčiari ovládli B-skupinu bez prehry, keď po úvodnom zakopnutí v podobe remízy 1:1 s Katarom zdolali 4:1 Bosnu a Hercegovinu a nad domácou Kanadou zvíťazili 2:1. S tromi gólmi je ich najlepší strelec 20-ročný ofenzívny stredopoliar Freiburgu Johan Manzambi, ktorý patrí do okruhu favoritov na zisk ceny pre najlepšieho mladého hráča turnaja. Alžírci postúpili do šestnásťfinále z 3. miesta v J-skupine. Po prehre 0:3 s Argentínou a víťazstve 2:1 nad Jordánskom uhrali s Rakúskom potrebnú remízu 3:3. Pri nej sa svojimi prvými dvomi gólmi na MS blysol najlepší strelec tejto severoafrickej krajiny na šampionáte Riyad Mahrez.

„Helvéti“ sa usilujú o štvrtý postup do osemfinále mundialu za sebou, zatiaľ čo Alžírsko zabojuje o svoje historicky prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze svetového šampionátu. Predtým sa do nej prebojovalo iba raz, a to v roku 2014 v Brazílii. Špeciálny náboj bude mať prvé súťažné stretnutie týchto dvoch národných tímov pre trénera Alžírska Vladimira Petkoviča, ktorý v minulosti pôsobil na lavičke švajčiarskej reprezentácie sedem rokov a viedol ju na troch veľkých turnajoch vrátane MS 2018. Švajčiari pod ním dosiahli historický úspech. Prvýkrát od domácich MS v roku 1954 postúpili do štvrťfinále na veľkom šampionáte, keď na ME v roku 2021 vyradili po jedenástkovom rozstrele Francúzov, ktorí boli vtedy úradujúci majstri sveta.

„Postupne budujeme víťaznú mentalitu. Na veľkých turnajoch je dôležité zlepšovať sa od zápasu k zápasu. A presne to sa nám darí,“ povedal kormidelník alžírskeho národného tímu Petkovič podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Miernym favoritom sú Švajčiari, ktorým nechýba sebavedomie. „Máme veľa hráčov vo výbornej forme. V dobrej forme je aj celý tím. Veľa sa smejeme a panuje u nás skvelá nálada, takže do najbližšieho zápasu ideme s veľkým sebavedomím,“ vyhlásil stredopoliar Švajčiarska Michel Aebischer.

Šestnásťfinálový zápas medzi Švajčiarskom a Alžírskom je na programe v piatok 3. júla o 5.00 h SELČ vo Vancouveri. Víťaz zostane v tomto kanadskom meste, kde sa v utorok 7. júla o 22.00 h SELČ stretne v osemfinále s úspešnejším z dvojice Kolumbia – Ghana.



piatok 3. júla, 5.00 h SELČ


BC Place (Vancouver, Kan.)

šestnásťfinále

Švajčiarsko - Alžírsko, rozhodujú: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.)

predpokladané zostavy:

Švajčiarsko: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Manzambi, Vargas - Embolo

Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Chaibi, Bentaleb - Mahrez, Maza, Aouar - Gouiri


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