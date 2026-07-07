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Švajčiari nastúpia proti Kolumbii bez zraneného Manzambiho

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Švajčiarski hráči zľava Breel Embolo, Johan Manzambi, Dan Ndoye a Denis Zakaria. Foto: TASR/AP

Dvadsaťročný stredopoliar nedokončil pondelkový tréning, rovnako ako jeho spoluhráči Ruben Vargas a Djibril Sow.

Autor TASR
Vancouver 7. júla (TASR) - Švajčiarskej futbalovej reprezentácii bude v utorkovom osemfinálovom zápase MS proti Kolumbii chýbať Johan Manzambi. Dôvodom je zranenie.

Dvadsaťročný stredopoliar nedokončil pondelkový tréning, rovnako ako jeho spoluhráči Ruben Vargas a Djibril Sow. Na rozdiel od dvojice, ktorá bude k dispozícii aspoň na lavičke, však s určitosťou do súboja s Juhoameričanmi nezasiahne.

Manzambi dal v doterajších štyroch stretnutiach Švajčiarska na svetovom šampionáte tri góly a pripísal si aj dve asistencie, pripomenula agentúra AP. Duel vo Vancouveri má úvodný výkop o 22.00 SELČ.
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