< sekcia Šport
Švajčiari odvolali trénera Fischera pre sfalšovaný certifikát
Cadieux bude viesť Švajčiarov už v prípravných zápasoch so Slovenskom (štvrtok 16. apríla a piatok 17. apríla o 16.30 h) v Topoľčanoch.
Autor TASR
Zürich 15. apríla (TASR) - Vedenie Švajčiarskej hokejovej federácie (SIHF) odvolalo z postu reprezentačného trénera mužov Patricka Fischera. Tento krok prišiel v reakcii na medializovanú kauzu ohľadne sfalšovaného certifikátu o očkovaní proti Covidu-19, s ktorým cestoval na zimné olympijské hry 2022 v Pekingu. Novým koučom sa stal 46-ročný Švajčiar Jan Cadieux.
„Tento prípad je po právnej stránke uzatvorený, ale otvoril verejnú diskusiu o hodnotách a dôvere, ktorú federácia berie s plnou vážnosťou. Tieto hodnoty sú pre nás šport a federáciu základom. S odstupom času sme celú záležitosť uzatvorili príliš zjednodušene. Štandardy a hodnoty sa Patrickovi Fischerovi nepodarilo v roku 2022 dodržať. Federáciu mrzí, že sme pri pôvodnom hodnotení tejto záležitosti venovali príliš málo pozornosti. Chceme sa poďakovať Patrickovi Fischerovi za nespochybniteľné športové úspechy. Pod jeho vedením sa reprezentačný tím rozvíjal a dostal sa vo svetovom rebríčku z ôsmeho na druhé miesto. Získali sme tri strieborné medaily, čím zanechal trvalú stopu vo švajčiarskom hokeji,“ citovala oficiálna stránka prezidenta SIHF Ursa Kesslera.
Záležitosť s Fischerovým certifikátom vyriešili údajne ešte v roku 2023. „Rád by som sa v rámci príprav na domáce majstrovstvá sveta venoval osobnej záležitosti. Pred zimnými olympijskými hrami v Pekingu som vstúpil do Číny s neplatným certifikátom očkovania proti Covidu-19. Švajčiarska hokejová federácia, Švajčiarsky olympijský výbor a moji spolupracovníci o tom nevedeli. Okrem tohto incidentu som vždy konal v súlade so zákonom a som si vedomý svojej úlohy vzoru. Veľmi ma mrzí, ak som touto situáciou niekoho sklamal. Ocitol som sa v neobyčajnej osobnej kríze, pretože som sa odmietol dať zaočkovať,“ povedal 50-ročný kouč na margo verejného otvorenia kauzy.
Fischer mal ukončiť svoje pôsobenie na lavičke po májových domácich majstrovstvách sveta. Do národného tímu prišiel ako asistent v roku 2012 a v decembri 2015 prevzal funkciu hlavného trénera. Počas jeho pôsobenia si Švajčiarsko vybojovalo tri strieborné medaily na svetovom šampionáte. Cadieux bol od mája 2025 Fischerov asistent. V decembri vedenie SIHF oznámilo, že sa stane po turnaji jeho nástupcom vo funkcii hlavného trénera.
