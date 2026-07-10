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Švajčiari proti Argentíne definitívne bez zraneného Manzambiho
Kapitán Granit Xhaka napriek tomu verí, že Švajčiari môžu favorita zaskočiť.
Autor TASR
Kansas City 10. júla (TASR) - Švajčiarskej futbalovej reprezentácii bude vo štvrťfinále MS proti obhajcovi titulu Argentíne opäť chýbať zranený stredopoliar Johan Manzambi. Tréner Murat Yakin potvrdil, že 20-ročný tvorca hry sa nestihol zotaviť zo zranenia kolena. Duel je na programe v noci na nedeľu o 3.00 SELČ.
„Žiaľ, Johan nebude môcť hrať. Snažili sme sa ho dať do poriadku, ale zatiaľ to nie je možné,“ povedal Yakin na piatkovej tlačovej konferencii pred duelom v Kansas City. Manzambi prerušil tréning deň pred osemfinálovým zápasom s Kolumbiou pre zranenie kolena a chýbal pri postupe Švajčiarov po bezgólovej remíze a následnom jedenástkovom rozstrele. Budúca posila Newcastlu United strelila na turnaji tri góly. „Veľmi to bolí,“ priznal Yakin.
Kapitán Granit Xhaka napriek tomu verí, že Švajčiari môžu favorita zaskočiť. „Som hrdý, že som ako kapitán doviedol Švajčiarsko do prvého štvrťfinále majstrovstiev sveta od domáceho šampionátu v roku 1954. Neprišli sme sem však len preto, aby sme boli vo štvrťfinále, chceme urobiť aj ďalší krok,“ vyhlásil Xhaka. Sebavedomie podľa neho tímu dodal výkon proti Kolumbii. „Ak opäť ukážeme takú súdržnosť, môžeme prekvapiť aj Argentínu,“ dodal podľa DPA.
„Žiaľ, Johan nebude môcť hrať. Snažili sme sa ho dať do poriadku, ale zatiaľ to nie je možné,“ povedal Yakin na piatkovej tlačovej konferencii pred duelom v Kansas City. Manzambi prerušil tréning deň pred osemfinálovým zápasom s Kolumbiou pre zranenie kolena a chýbal pri postupe Švajčiarov po bezgólovej remíze a následnom jedenástkovom rozstrele. Budúca posila Newcastlu United strelila na turnaji tri góly. „Veľmi to bolí,“ priznal Yakin.
Kapitán Granit Xhaka napriek tomu verí, že Švajčiari môžu favorita zaskočiť. „Som hrdý, že som ako kapitán doviedol Švajčiarsko do prvého štvrťfinále majstrovstiev sveta od domáceho šampionátu v roku 1954. Neprišli sme sem však len preto, aby sme boli vo štvrťfinále, chceme urobiť aj ďalší krok,“ vyhlásil Xhaka. Sebavedomie podľa neho tímu dodal výkon proti Kolumbii. „Ak opäť ukážeme takú súdržnosť, môžeme prekvapiť aj Argentínu,“ dodal podľa DPA.