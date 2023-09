Švajčiari remizovali v Kosove, Schär: Pomohli sme súperovi

Priština 10. septembra (TASR) - Futbalisti Švajčiarska nedokázali zvíťaziť v druhom zápase za sebou v kvalifikácii ME 2024. Na ihrisku Kosova len remizovali 2:2 a hoci zostali na čele tabuľky, vo vyrovnanej I-skupine ich od tretieho Izraelu delia iba tri body. Druhé je Rumunsko s dvojbodovou stratou. Mužstvo Edwarda Iordanescua remizovalo tretíkrát v rade, keď ich domáci súboj s Izraelom sa skončil nerozhodne 1:1.



Švajčiari dvakrát v Prištine viedli, no rovnako ako v domácom zápase proti Rumunsku stratili dva body v závere. Domáci útočník Vedat Muriqi zariadil remízu vo štvrtej minúte nadstaveného času svojím druhým gólom v stretnutí. "Nešli sme na hranicu možností. Svojím výkonom sme pomohli súperovi, ktorý využil svoje príležitosti," povedal obranca Fabian Schär pre zväzovú webstránku.



Mužstvo Murata Yakina začalo zápas ideálne a od 14. minúty viedlo. Edimilson Fernandes našiel na prednej tyči neatakovaného Rema Freulera, ktorý nezaváhal. Stredopoliar FC Bologna si pripísal ôsmy reprezentačný gól, na konte má 58 štartov. Švajčiarsko malo hernú prevahu, percentuálne držanie lopty bolo chvíľami v jeho prospech 80:20 a vyzeralo to, že všetko má pod kontrolou. Domáci však v 65. minúte vyrovnali, Milot Rashica dostal loptu za obranu, našiel v šestnástke útočníka RCD Mallorca, ktorý hlavou vyrovnal.



Freuler zahral kľúčovou úlohu aj v druhom presnom zásahu hostí. Jeho strelu si v 78. minúte tečoval kosovský kapitán Amir Rrahmani do vlastnej siete. Favorit však nedokázal pridať tretí gól a v závere na to doplatil. Domáci sa presadili z poslednej akcie, keď Edon Zegrov poslal loptu do priestoru pre Rrahmaniho, ktorý si ju zasekol a našiel Meritona Korenicu. Ten efektnou pätičkou našiel Muriqiho, ktorý strelou po zemi k pravej žrdi prekonal brankára Yanna Sommera. Kosovčanom patrí po piatich dueloch v tabuľke piate miesto, keď štyrikrát remizovali a raz prehrali. Na svojom konte majú štyri body, rovnako ako štvrté Bielorusko, na ktorého pôde neupeli po výsledku 1:2.



"Chýbalo nám väčšie tempo a intenzita. Nemôže sa nám stávať, že súper sa tak jednoducho dostane v závere do protiútoku. Doteraz sme boli známi tým, že sme takéto zápasy vyhrávali," konštatoval Freuler. Kapitán hostí Granit Xhaka priznal, že to bol úplne zbytočný gól. Švajčiari si môžu napraviť chuť v utorok, keď v Sione privítajú Andorru. Outsider po vedením kouča Jesusa "Kolda" Alvareza v sobotu zabodoval druhýkrát v kvalifikácii. Doma remizoval s Bieloruskom 0:0, no stále mu patrí posledné 6. miesto v tabuľke.