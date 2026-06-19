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Švajčiari sa priblížili k ďalšej fáze, Yakin: Je to skúsenosť
Za necelú polhodinu predviedli futbalisti Švajčiarska na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku štvorgólový ofenzívny uragán.
Autor TASR
Inglewood 19. júna (TASR) - Za necelú polhodinu predviedli futbalisti Švajčiarska na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku štvorgólový ofenzívny uragán, po ktorom sa priblížili k účasti v ďalšej fáze turnaja. Po triumfe 4:1 v rámci B-skupiny nad Bosnou a Hercegovinou majú tak pred sebou duel o prvé miesto, naopak ich súper musí bezpodmienečne bodovať, ak sa nechce rozlúčiť s účinkovaním už po skupinovej fáze.
Dlhú dobu boli diváci svedkami nie veľmi atraktívneho súboja, za prvý polčas prišlo len k dvom streleckým pokusom do bránkového priestoru. Švajčiarsko malo územnú prevahu, ale až v 74. minúte konečne odomklo cestu ku gólovej radosti. Prvý presný zásah Johana Manzambiho zrazu dodal duelu nový náboj a až do záverečného hvizdu bolo na čo pozerať. „Videli ste súdržnosť, nasadenie s loptou, ale aj bez nej. Futbal nie je len o držaní lopty, ale aj o tom, čo sa deje v momente, keď ju nemáte. Z našej strany to bol počas celých 90 minút dobrý zápas. Vedeli sme, že uspieť môžeme len ako kompaktný kolektív. Samozrejme, máme individuálnu kvalitu, ale v modernom futbale je potrebné hrať ako tím. Vtedy z toho profituje každý,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Švajčiarskej futbalovej asociácie stredopoliar Granit Xhaka.
Bosna a Hercegovina sa pokúsila nadýchnuť k tlaku a k zrovnaniu skóre stretnutia, ale červená karta v 80. minúte pre Tarika Muharemoviča znamenala v podstate zrútenie jej plánov. Gól Rubena Vargasa dodal súperovi potrebný pokoj na ceste za prvým triumfom na turnaji. „Samozrejme, je to vysoká prehra. Keď ste oslabení, tak sa musíte snažiť niektoré veci kontrolovať. Myslím si, že 60 minút sme boli na tom lepšie ako Švajčiarsko. Bohužiaľ, inkasovali sme gól, potom prišla červená karta a bol ďalší problém. Chyba pri prvom inkasovanom presnom zásahu a vylúčenie boli kľúčové z pohľadu konečného výsledku, tie veci by som určite rád zmenil. Vždy sme tvrdili, že Švajčiari majú kvalitné družstvo. Ešte nie je koniec, vieme proti komu hráme. Pripravíme sa a pokúsime sa zdolať Katar. Nemienime kapitulovať,“ vyhlásil reprezentačný tréner Bosny a Hercegoviny Sergej Barbarez.
„Helvéti“ si napokon pred viac ako 70-tisíc fanúšikmi zabezpečili plný bodový zisk a sú blízko k tomu, aby sa predstavili v šestnásťfinále. Celkom jednoznačný triumf môže nakopnúť ich sebavedomie do ďalších dní. Šéf švajčiarskej lavičky Murat Yakin priznal, že dôležitá bola občerstvovacia prestávka: „Načasovanie bolo veľmi dôležité, mohli sme zareagovať na niektoré veci. Z tohto pohľadu to bola pre nás výhoda, preto som aj neskôr striedal. Mohli sme to urobiť skôr, ale napokon to rozhodlo o celom zápase a podľa mňa to bolo správne rozhodnutie. Od tohto okamihu nám začali lepšie fungovať veci. Je to pre nás skúsenosť. Počas týchto prestávok viete dať hráčom inštrukcie, ukázať im niektoré veci a hovoriť s nimi o zmenách. Našťastie, môj tím to pochopil teraz celkom rýchlo, využili sme to a na konci sme sa radovali z víťazstva.“
Jeho tím tak v stredu 24. júna od 21.00 h SELČ bude bojovať proti Kanade o prvé miesto v B-skupine. V rovnaký deň a v rovnakom čase sa Bosna a Hercegovina pokúsi proti Kataru vybojovať nádej na pokračovanie na majstrovstvách sveta.
Dlhú dobu boli diváci svedkami nie veľmi atraktívneho súboja, za prvý polčas prišlo len k dvom streleckým pokusom do bránkového priestoru. Švajčiarsko malo územnú prevahu, ale až v 74. minúte konečne odomklo cestu ku gólovej radosti. Prvý presný zásah Johana Manzambiho zrazu dodal duelu nový náboj a až do záverečného hvizdu bolo na čo pozerať. „Videli ste súdržnosť, nasadenie s loptou, ale aj bez nej. Futbal nie je len o držaní lopty, ale aj o tom, čo sa deje v momente, keď ju nemáte. Z našej strany to bol počas celých 90 minút dobrý zápas. Vedeli sme, že uspieť môžeme len ako kompaktný kolektív. Samozrejme, máme individuálnu kvalitu, ale v modernom futbale je potrebné hrať ako tím. Vtedy z toho profituje každý,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Švajčiarskej futbalovej asociácie stredopoliar Granit Xhaka.
Bosna a Hercegovina sa pokúsila nadýchnuť k tlaku a k zrovnaniu skóre stretnutia, ale červená karta v 80. minúte pre Tarika Muharemoviča znamenala v podstate zrútenie jej plánov. Gól Rubena Vargasa dodal súperovi potrebný pokoj na ceste za prvým triumfom na turnaji. „Samozrejme, je to vysoká prehra. Keď ste oslabení, tak sa musíte snažiť niektoré veci kontrolovať. Myslím si, že 60 minút sme boli na tom lepšie ako Švajčiarsko. Bohužiaľ, inkasovali sme gól, potom prišla červená karta a bol ďalší problém. Chyba pri prvom inkasovanom presnom zásahu a vylúčenie boli kľúčové z pohľadu konečného výsledku, tie veci by som určite rád zmenil. Vždy sme tvrdili, že Švajčiari majú kvalitné družstvo. Ešte nie je koniec, vieme proti komu hráme. Pripravíme sa a pokúsime sa zdolať Katar. Nemienime kapitulovať,“ vyhlásil reprezentačný tréner Bosny a Hercegoviny Sergej Barbarez.
„Helvéti“ si napokon pred viac ako 70-tisíc fanúšikmi zabezpečili plný bodový zisk a sú blízko k tomu, aby sa predstavili v šestnásťfinále. Celkom jednoznačný triumf môže nakopnúť ich sebavedomie do ďalších dní. Šéf švajčiarskej lavičky Murat Yakin priznal, že dôležitá bola občerstvovacia prestávka: „Načasovanie bolo veľmi dôležité, mohli sme zareagovať na niektoré veci. Z tohto pohľadu to bola pre nás výhoda, preto som aj neskôr striedal. Mohli sme to urobiť skôr, ale napokon to rozhodlo o celom zápase a podľa mňa to bolo správne rozhodnutie. Od tohto okamihu nám začali lepšie fungovať veci. Je to pre nás skúsenosť. Počas týchto prestávok viete dať hráčom inštrukcie, ukázať im niektoré veci a hovoriť s nimi o zmenách. Našťastie, môj tím to pochopil teraz celkom rýchlo, využili sme to a na konci sme sa radovali z víťazstva.“
Jeho tím tak v stredu 24. júna od 21.00 h SELČ bude bojovať proti Kanade o prvé miesto v B-skupine. V rovnaký deň a v rovnakom čase sa Bosna a Hercegovina pokúsi proti Kataru vybojovať nádej na pokračovanie na majstrovstvách sveta.