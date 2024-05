Švajčiari si trúfajú aj na Kanadu, Bertschy: Na súperovi nezáleží

Ostrava 24. mája (TASR) - Hokejistom Švajčiarska sa vydaril revanš za vlaňajšiu štvrťfinálovú prehru na MS s Nemeckom. Pred rokom v Rige prehrali s neskoršími vicešampiónmi 1:3, vo štvrtok ich však v Ostrave zdolali rovnakým výsledkom. Po šiestich rokoch tak budú bojovať o medaily. V roku 2018 dosiahli na striebro, keď v semifinále vyradili Kanadu 3:2 a rovnaký súper ich v boji o finále čaká aj v sobotu (18.20 h).



"Sme veľmi šťastní, že sme vyhrali. Toto susedské derby je vždy napäté a tentoraz sme sa tešili my. Som veľmi rád, že sa vrátime späť do Prahy a môžeme bojovať o zlato," vyhlásil švajčiarsky útočník Nino Niederreiter. Jeho tím vykročil za postupom už v prvej tretine, keď sa najprv v oslabení presadil Christoph Bertschy a po ňom skóroval aj kapitán Nico Hischier, ktorého gól sa nakoniec ukázal ako víťazný. Nemci síce v druhej časti počas početnej výhody znížili zásluhou Dominika Kahuna, no 58 sekúnd pred koncom Bertschy strelou do prázdnej bránky pridal svoj druhý gól v stretnutí.



Švajčiari budú chcieť v semifinále odplatiť Kanade prehru zo základnej skupiny, minulú nedeľu jej vo vyrovnanom stretnutí podľahli 2:3. "Je jedno, proti komu budeme hrať. Na súperovi nezáleží. Ideme svojou vlastnou cestou a nenecháme sa ničím rozptyľovať," vyhlásil štvrťfinálový hrdina Bertschy pre švajčiarsku televíziu SRF. "Prehry vo štvrťfinále na uplynulých štyroch šampionátoch trochu naštrbili našu morálku, ale teraz sme späť a chceme cenný kov."



Švajčiarsky tím na MS doteraz získal spolu 11 medailí, maximom je striebro z rokov 1935, 2013 a 2018. Pred šiestimi rokmi odohrali Helvéti v Kodani pamätný semifinálový duel s Kanadou, súper ich prestrieľal 45:17, no z víťazstva 3:2 sa tešil európsky zástupca. Jedným z hrdinov bol vtedy brankár Leonardo Genoni, ktorý je aj teraz jednotka tímu. Švajčiari potom prehrali až vo finále so Švédskom na nájazdy. Semifinálový triumf nad Kanaďanmi z roku 2018 si trúfa zopakovať aj tréner Patrick Fischer: "Výhra nad Nemeckom nie je náš strop. Rozhodne teraz nepôjdeme v móde 'pokoj, radosť, palacinky'. Ideme do Prahy bojovať o medaily. Vieme, že môžeme hrať rovnocenne s ktorýmkoľvek súperom."