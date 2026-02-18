< sekcia Šport
Švajčiari si udržali stopercentnú bilanciu, Nórov zdolali 10:4
Briti si poradili s hráčmi USA 9:2 a pred štvrtkovým vyvrcholením základnej skupiny si vytvorili priaznivú pozíciu pre postup medzi najlepšiu štvorku.
Cortina d'Ampezzo 18. februára (TASR) - Švajčiarski reprezentanti v curlingu si udržali stopercentnú bilanciu na ZOH 2026 aj po ôsmom zápase. V Cortine d'Ampezzo zdolali Nórov 10:4. Okrem Švajčiarov už majú od utorka istý postup zo skupiny aj Kanaďania, ktorí v stredu vyhrali nad domácim Talianskom 8:3.
Briti si poradili s hráčmi USA 9:2 a pred štvrtkovým vyvrcholením základnej skupiny si vytvorili priaznivú pozíciu pre postup medzi najlepšiu štvorku. Po odohratí deviatich duelov majú na konte päť výhier, pričom Taliani a aj Nóri vyhrali o zápas menej. Domácich reprezentantov čakajú vo štvrtok nezdolaní Švajčiari a Nóri si zmerajú sily s Kanadou.
Česko si v ďalšom stredajšom dueli pripísalo druhú výhru po víťazstve 10:5 nad Čínou.
ZOH 2026 - curling
muži - základná skupina, 7. hrací deň:
Taliansko - Kanada 3:8, Čína - Česko 5:10, Nórsko - Švajčiarsko 4:10, USA - Veľká Británia 2:9
