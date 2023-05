Švajčiari sú stále stopercentní, dvojgólový Ambühl prekonal rekord

Riga 22. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska bodovali naplno aj v šiestom vystúpení na MS v Rige. Po triumfe 4:2 nad Českom sú pred záverečným utorňajším duelom proti Lotyšsku už istými víťazmi B-skupiny. Helvéti inkasovali v 7. minúte z hokejky Romana Červenku, no rovnako ako proti Kanade otočili nepriaznivý vývoj.



O svojom víťazstve rozhodli dvoma gólmi v druhej tretine, o oba sa postaral veterán Andres Ambühl. Tridsaťdeväťročný útočník, ktorý je najstarší hráč na šampionáte, strelil v Rige svoj tretí gól a celkovo ich na MS zaznamenal už 27. V reprezentácii si pripísal na konto už 144 bodov (53+91), čo sa nepodarilo žiadnemu inému švajčiarskemu hráčovi. "Rekord je super, oveľa väčšiu radosť mám však z toho, že vyhrávame zápasy. Rátajú sa body," uviedol Ambühl pre švajčiarsky denník Blick.



Jeho prínos pre mužstvo vyzdvihol aj kapitán Nino Niederreiter. "Andres je neuveriteľný. Toto je už jeho 18. svetový šampionát a stále dokáže hrať na vysokej úrovni, čo potvrdil dvoma strelenými gólmi. Jeho kariéra je naozaj výnimočná. Myslím si, že v zápase s Českom sme na ľade robili veľa správnych vecí. Inkasovaný gól nás nezlomil a držali sme sa nášho herného systému, ktorý opäť slávil úspech," zdôraznil Niederreiter pre oficiálnu webovú stránku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).



Český brankár Marek Langhamer priznal, že Švajčiari boli tvrdý oriešok. "Majú veľmi kvalitný tím plný individualít. Tešiť nás môže aspoň to, že takmer počas celého zápasu sme s nimi držali krok. Vyšiel nám úvod duelu a snažili sme sa hrať nátlakovo. Švajčiari však v druhej tretine pridali plyn, korčuliarsky nás prevýšili a neustále boli v našom obrannom pásme. Doplatili sme aj na vylúčenia. V tretej tretine švajčiarsky tím výborne bránil a zúročil svoje bohaté skúsenosti z veľkých turnajov."



Šieste víťazstvo na šampionáte slávili aj Američania, ktorí v dueli A-skupiny v Tampere deklasovali Francúzsko 9:0. Devätnásťročný Cutter Gauthier sa blysol hetrikom a pridal aj asistenciu, z ktorej profitoval T.J. Tynan. Tím USA dosiahol najvyšší triumf na vrcholnom podujatí od roku 2018, keď na ZOH v Pjongčangu rozdrvil domácu Kórejskú republiku 9:3.



Aj na MS 2018 v Dánsku Američania vyhrali úvodných šesť zápasov a v Kodani napokon získali bronzové medaily. "Tréneri nám pred zápasom zdôrazňovali, že žiadneho súpera nemôžeme podceniť. Zobrali sme si ich rady k srdcu a proti Francúzom sme predviedli ofenzívny uragán. Je fajn, že nám to tam padalo. Už v prvej tretine sme si vypracovali trojgólový náskok," pochvaľoval si Gauthier.