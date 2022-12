Srbi viedli, no Švajčiari po víťazstve 3:2 postúpili z G-skupiny

G-skupina – 3. kolo:



Srbsko - Švajčiarsko 2:3 (2:2)



Góly: 26. A. Mitrovič, 35. Vlahovič - 20. Shaqiri, 44. Embolo, 48. Freuler, ŽK: S. Milinkovič-Savič, Pavlovič, Gudelj, A. Mitrovič, Milenkovič, Lukič - Widmer, Vargas, Xhaka, Schär. Rozhodovali: Rapallini - Belatti, Bonfa (všetci Arg.), 41.378 divákov.



Srbsko: V. Milinkovič-Savič - Milenkovič, Veljkovič (55. Gudelj), Pavlovič - Živkovič (78. Radonjič), Lukič, Kostič, S. Milinkovič-Savič (68. Maksimovič) – Tadič (78. Djuričič) - A. Mitrovič, Vlahovič (55. Jovič)



Švajčiarsko: Kobel - Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez - Freuler, Xhaka, Sow (69. Fernandes) - Shaqiri (69. Zakaria), Vargas (83. Fassnacht), Embolo (90.+6. Okafor)

tabuľka:



1. Brazília 3 2 0 1 3:1 6*



2. Švajčiarsko 3 2 0 1 4:3 6*



3. Kamerun 3 1 1 1 4:4 4



4. Srbsko 3 0 1 2 5:8 1



* - postup do osemfinále

Dauha 2. decembra (TASR) - Futbalisti Švajčiarska postúpili do osemfinále MS. V piatkovom stretnutí 3. kola G-skupiny zdolali Srbsko 3:2 a obsadili druhé miesto za Brazíliou. Srbi po góle Dušana Vlahoviča v 35. min držali postupový stav 2:1, no Švajčiari dokázali ešte do prestávky vyrovnať zásluhou Breela Embola a tesne po zmene strán rozhodol o troch bodoch Remo Freuler.Švajčiari získali šesť bodov a v súboji o postup medzi najlepšiu osmičku ich čakajú Portugalci. Duel sa bude hrať v utorok 6. decembra o 20.00 SEČ na štadióne v Lusaile.Oba tímy sa stretli v skupine MS opäť po štyroch rokoch a tentokrát v priamom súboji o postup. Srbi potrebovali zvíťaziť, Švajčiari vedeli, že im môže, ale aj nemusí stačiť remíza. Aj preto do stretnutia vstúpili aktívne a už v úvodných sekundách si vypracovali veľkú šancu. Zoči-voči brankárovi Milinkovičovi-Savičovi sa ocitol Embolo, no neuspel, rovnako ako z dorážky Xhaka. O desať minút pohrozili aj Srbi. Brankára Dortmundu Kobela, ktorý nahradil chorého Sommera, zachránila v 11. min žrď po strele Živkoviča. Boli to však napokon Švajčiari, ktorí otvorili skóre. V 20. min centroval do šestnástky Rodriguez, Pavlovič loptu odkopol iba k Sowovi, ktorý našiel v šestnástke Shaqiriho a ten prestrelil srbskú obranu. Shaqiri zaznamenal svoj piaty gól na svetových šampionátoch a tentokrát si na rozdiel od súboja v Rusku odpustil provokácie voči Srbom pri oslave.Gól Srbov nezlomil a misky váh na svoju stranu preklopili už o 15 minút. Vyrovnanie zariadil v 26. min Aleksandar Mitrovič, ktorému poslal na hlavu ideálny center Tadič. V 35. min sa presadil opäť po akcii Tadiča aj druhý ofenzívny hráč Vlahovič. Zakončovateľ Juventusu nastúpil v Katare premiérovo v základe, keďže mal problémy so slabinami. Prvý polčas sa však napokon neskončil v prospech Srbov. V 44. min si Švajčiari pri prechode do útoku výborne postrážili ofsajdovú líniu a Embolo zakončil osamotene zblízka po centri Widmera.Švajčiari mali aj po zmene strán dobrý vstup do polčasu a tentokrát dokázali aj rozvlniť sieť. Po peknej kombinačnej akcii skóroval v 48. min Freuler, pätičkou mu loptu nachystal Vargas. Srbi následne vrhli všetko do útoku, no po prestriedaní bola ich prevaha skôr optická, k vyloženým príležitostiam sa dostávali ťažko. Naopak, zvýšiť mohol Embolo, no v 57. min prekopol bránu z malého vápna. Srbi v úplnom závere upadli do miernej letargie a Švajčiari si tri body bez problémov postrážili.