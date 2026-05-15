Švajčiari v repríze vlaňajšieho finále pokorili USA 3:1
Autor TASR
Zürich 15. mája (TASR) - Švajčiarskym hokejistom vyšiel vstup do domácich majstrovstiev sveta. Vo svojom úvodnom vystúpení v A-skupine v Zürichu zdolali obhajcov titulu z USA 3:1 a revanšovali sa im tak za minuloročnú finálovú prehru. Pius Suter a Sven Andrighetto prispeli k víťazstvu zhodne gólom a asistenciou, oporou usporiadateľskej krajiny bol brankár Leonardo Genoni, ktorý zneškodnil 19 striel.
Američania odohrajú ďalší zápas v nedeľu 17. mája, keď sa o 12.20 h stretnú s Veľkou Britániou. Švajčiarov už v sobotu o 20.20 h čaká duel s Lotyšskom.
Reprízu vlaňajšieho štokholmského finále a súboj najvyššie postavených krajín v rebríčku IIHF odštartovali lepšie Švajčiari. Z prvej vážnejšej akcie vyťažili úvodný gól, keď v 3. minúte preukázal dôraz pred bránkoviskom Suter. Domáci hrali s chuťou, nasadením, naopak Američania kopili vzadu chyby. V 12. minúte zvýšil na 2:0 Andrighetto, ktorý strelou z uhla prekvapil Wolla. Tretí gól mal na hokejke Hischier, minul však bránku. V druhej časti obhajca zapol na vyššie obrátky a pred Genonim začalo byť rušno. V 25. minúte zmaril Coronatovi v poslednej chvíli gól Josi. Helvéti sa zamerali viac na defenzívu, ale naďalej dokázali nebezpečne hroziť, sľubnú príležitosť zahodil Niederreiter. V tretej časti spálil šancu v presilovke aj Malgin. Nádeje USA ožili v 49. minúte, keď Genoniho prekonal strelou do pravého horného rohu Steeves. Švajčiari odolali náporu aj zásluhou skvelého Genoniho a v 57. minúte ich definitívne upokojil Jäger, ktorý tečoval strelu Knaka od modrej a spečatil na konečných 3:1.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
USA - Švajčiarsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Góly: 49. Steeves (Lindgren, Borgen) - 3. Suter (Andrighetto, Moser), 12. Andrighetto (Malgin, Suter), 57. Jäger (Knak, Kukan). Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Rampír (ČR), vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 10.000 divákov.
USA: Woll – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko – Leonard, Coronato, Plante – Howard, Novak, Moore – Olivier, Sasson, Steeves – Hagens, Lafferty, Cotter – Nelson
Švajčiarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Niederreiter, Thürkauf, Bertschy – Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Biasca
tabuľka A-skupiny:
1. Fínsko 1 1 0 0 0 3:1 3
Švajčiarsko 1 1 0 0 0 3:1 3
3. Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0
Rakúsko 0 0 0 0 0 0:0 0
Veľká Británia 0 0 0 0 0 0:0 0
Maďarsko 0 0 0 0 0 0:0 0
7. USA 1 0 0 0 1 1:3 0
Nemecko 1 0 0 0 1 1:3 0
