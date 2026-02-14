< sekcia Šport
Švajčiari v súboji nezdolaných zvíťazili nad Kanadou v curlingu
Do bojov o medaily postúpia najlepšie štyri tímy po základnej časti.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 14. februára (TASR) - Reprezentanti Švajčiarska zvíťazili v priamom súboji o prvú priečku v základnej skupine na turnaji mužov v curlingu na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo nad Kanadou 9:5. Naďalej tak zostávajú bez prehry a pripísali si štvrtý triumf. Kanaďania majú zápasovú bilanciu 2:1 a na druhej priečke sa už na nich dotiahli Briti, ktorí si poradili s Čechmi 7:4.
Turnaj má desať účastníkov. Do bojov o medaily postúpia najlepšie štyri tímy po základnej časti.
Turnaj má desať účastníkov. Do bojov o medaily postúpia najlepšie štyri tímy po základnej časti.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - curling
muži - základná skupina, 5. hrací deň:
Česko - Veľká Británia 4:7, Švédsko - Čína 6:4, Švajčiarsko - Kanada 9:5, Nemecko - USA 6:8
muži - základná skupina, 5. hrací deň:
Česko - Veľká Británia 4:7, Švédsko - Čína 6:4, Švajčiarsko - Kanada 9:5, Nemecko - USA 6:8