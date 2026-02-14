Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švajčiari v súboji nezdolaných zvíťazili nad Kanadou v curlingu

Kanaďania Brad Jacobs, Marc Kennedy, Ben Hebert, Tyler Tardi a Švajčiari Schwarz-van Berkel Benoit, Yannick Schwaller, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin si podávajú ruky po skončení základnej časti curlingového turnaja mužov na Zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku v sobotu 14. februára 2026. Foto: TASR/AP

Do bojov o medaily postúpia najlepšie štyri tímy po základnej časti.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 14. februára (TASR) - Reprezentanti Švajčiarska zvíťazili v priamom súboji o prvú priečku v základnej skupine na turnaji mužov v curlingu na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo nad Kanadou 9:5. Naďalej tak zostávajú bez prehry a pripísali si štvrtý triumf. Kanaďania majú zápasovú bilanciu 2:1 a na druhej priečke sa už na nich dotiahli Briti, ktorí si poradili s Čechmi 7:4.

Turnaj má desať účastníkov. Do bojov o medaily postúpia najlepšie štyri tímy po základnej časti.

Švajčiari Pablo Lachat-Couchepin a Sven Michel v akcii počas curlingového turnaja mužov proti Kanade na Zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku, sobota 14. februára 2026.
Foto: TASR/AP


ZOH 2026 v Miláne a Cortine - curling

muži - základná skupina, 5. hrací deň:

Česko - Veľká Británia 4:7, Švédsko - Čína 6:4, Švajčiarsko - Kanada 9:5, Nemecko - USA 6:8


