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Švajčiari vyhrali nad Alžírskom 2:0 a čaká ich osemfinále
Alžírčania nedokázali napodobniť svoj postup medzi 16 najlepších tímov zo šampionátu v Brazílii v roku 2014.
Autor TASR
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Vancouver 3. júla (TASR) - Futbalisti Švajčiarska postúpili do osemfinále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V zápase šestnásťfinále zvíťazili vo Vancouveri nad Alžírskom 2:0. Druhý gól na prebiehajúcom turnaji strelil Breel Embolo, prvýkrát na pôde svetového šampionátu sa presadil Dan Ndoye.
Alžírčania nedokázali napodobniť svoj postup medzi 16 najlepších tímov zo šampionátu v Brazílii v roku 2014. Švajčiari sa predstavia v osemfinále MS štvrtýkrát za sebou a zabojujú o vyrovnanie svojho najlepšieho výsledku na mundiale. Do štvrťfinále postúpili na záverečných turnajoch v rokoch 1934, 1938, ako aj na domácich MS v roku 1954. Odvtedy medzi elitnou osmičkou chýbali.
Špeciálny náboj mal tento duel pre trénera Alžírska Vladimira Petkoviča. Šesťdesiatdvaročný rodák z Bosny a Hercegoviny v minulosti pôsobil na lavičke švajčiarskej reprezentácie sedem rokov a viedol ju na troch veľkých turnajoch vrátane MS 2018.
Švajčiarsko čaká v osemfinále postupujúci zo zápasu medzi Kolumbiou a Ghanou. „Helvéti“ sa so svojím súperom stretnú v utorok 7. júla o 22.00 h SELČ opäť vo Vancouveri.
Duel sa začal opatrne, napriek tomu padol gól hneď z úvodnej šance. Už po niekoľkýkrát sa na turnaji predviedol vo vynikajúcom svetle 20-ročný Švajčiar Manzambi. Autor troch gólov prešprintoval v 10. minúte stopéra Mandiho, dobre si pokryl loptu a z bránkovej čiary trafil prudkou spätnou prihrávkou nohu nabiehajúceho spoluhráča Embola - 1:0. Manzambi pridal ku gólom aj druhú asistenciu na prebiehajúcom šampionáte. Následne sa zápas opäť zmenil na taktickú bitku s pozornými obranami. Africký zástupca sa dostal k prvému vážnejšiemu ohrozeniu v 43. minúte, keď mal dobrú palebnú pozíciu vo vnútri šestnástky Chaibi, ale jeho strela nemala správny smer ani potrebnú razanciu.
Výrazné priblíženie sa „helvétov“ k bránam osemfinále prišlo ihneď po zmene strán. Prešlo iba necelých 50 sekúnd, keď zlý odkop obrancu Belghaliho potrestal Ndoye, ktorý umiestnil loptu k žrdi - 2:0. Švajčiari sa postupne stiahli a bránili dvojgólový náskok. Alžírčania sa nevedeli presadiť cez organizovaný defenzívny blok súpera. Definitívny klinec mohol pridať Rieder v 81. minúte, ale v tutovke z približne štyroch metrov nedoťukol loptu do prázdnej brány. Jeho zaváhanie vo výsledku Švajčiarsku nevadilo, keďže Alžírčania sa už nedostali prakticky k ničomu a na turnaji skončili.
Alžírčania nedokázali napodobniť svoj postup medzi 16 najlepších tímov zo šampionátu v Brazílii v roku 2014. Švajčiari sa predstavia v osemfinále MS štvrtýkrát za sebou a zabojujú o vyrovnanie svojho najlepšieho výsledku na mundiale. Do štvrťfinále postúpili na záverečných turnajoch v rokoch 1934, 1938, ako aj na domácich MS v roku 1954. Odvtedy medzi elitnou osmičkou chýbali.
Špeciálny náboj mal tento duel pre trénera Alžírska Vladimira Petkoviča. Šesťdesiatdvaročný rodák z Bosny a Hercegoviny v minulosti pôsobil na lavičke švajčiarskej reprezentácie sedem rokov a viedol ju na troch veľkých turnajoch vrátane MS 2018.
Švajčiarsko čaká v osemfinále postupujúci zo zápasu medzi Kolumbiou a Ghanou. „Helvéti“ sa so svojím súperom stretnú v utorok 7. júla o 22.00 h SELČ opäť vo Vancouveri.
MS vo futbale - šestnásťfinále:
BC Place (Vancouver, Kan.)
Švajčiarsko - Alžírsko 2:0 (1:0)
Góly: 10. Embolo, 46. Ndoye. Rozhodcovia: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.), ŽK: Chaibi, Boudaoui (obaja Alžírsko), 52.497 divákov.
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria (87. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye (87. Aebischer), Manzambi (70. Okafor), Vargas (70. Rieder) - Embolo (82. Amdouni)
Alžírsko: Zidane - Belghali (82. Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Zerrouki (58. Gouiri), Bentaleb (71. Boudaoui), Chaibi - Mahrez (71. Hadj Moussa), Maza, Aouar (58. Hadjam)
BC Place (Vancouver, Kan.)
Švajčiarsko - Alžírsko 2:0 (1:0)
Góly: 10. Embolo, 46. Ndoye. Rozhodcovia: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.), ŽK: Chaibi, Boudaoui (obaja Alžírsko), 52.497 divákov.
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria (87. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye (87. Aebischer), Manzambi (70. Okafor), Vargas (70. Rieder) - Embolo (82. Amdouni)
Alžírsko: Zidane - Belghali (82. Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Zerrouki (58. Gouiri), Bentaleb (71. Boudaoui), Chaibi - Mahrez (71. Hadj Moussa), Maza, Aouar (58. Hadjam)
Duel sa začal opatrne, napriek tomu padol gól hneď z úvodnej šance. Už po niekoľkýkrát sa na turnaji predviedol vo vynikajúcom svetle 20-ročný Švajčiar Manzambi. Autor troch gólov prešprintoval v 10. minúte stopéra Mandiho, dobre si pokryl loptu a z bránkovej čiary trafil prudkou spätnou prihrávkou nohu nabiehajúceho spoluhráča Embola - 1:0. Manzambi pridal ku gólom aj druhú asistenciu na prebiehajúcom šampionáte. Následne sa zápas opäť zmenil na taktickú bitku s pozornými obranami. Africký zástupca sa dostal k prvému vážnejšiemu ohrozeniu v 43. minúte, keď mal dobrú palebnú pozíciu vo vnútri šestnástky Chaibi, ale jeho strela nemala správny smer ani potrebnú razanciu.
Výrazné priblíženie sa „helvétov“ k bránam osemfinále prišlo ihneď po zmene strán. Prešlo iba necelých 50 sekúnd, keď zlý odkop obrancu Belghaliho potrestal Ndoye, ktorý umiestnil loptu k žrdi - 2:0. Švajčiari sa postupne stiahli a bránili dvojgólový náskok. Alžírčania sa nevedeli presadiť cez organizovaný defenzívny blok súpera. Definitívny klinec mohol pridať Rieder v 81. minúte, ale v tutovke z približne štyroch metrov nedoťukol loptu do prázdnej brány. Jeho zaváhanie vo výsledku Švajčiarsku nevadilo, keďže Alžírčania sa už nedostali prakticky k ničomu a na turnaji skončili.