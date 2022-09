Švajčiari vyhrali v Španielsku, Česi podľahli Portugalsku 0:4

Portugalský futbalista Diogo Dalot (vpravo) sa teší po strelení gólu v zápase 5. kola 2. skupiny A-divízie Česko - Portugalsko v Prahe v sobotu 24. septembra 2022. Foto: TASR/AP



A-divízia



2. skupina:



Česko - Portugalsko 0:4 (0:2)



Góly: 33. a 52. Dalot, 45.+2 Fernandes, 82. Jota







Španielsko - Švajčiarsko 1:2 (0:1)



Góly: 55. Alba - 21. Akanji, 58. Embolo







1. Portugalsko 5 3 1 1 11:2 10



2. Španielsko 5 2 2 1 7:5 8



3. Švajčiarsko 5 2 0 3 4:8 6



4. Česko 5 1 1 3 4:11 4







B-divízia



1. skupina:



Arménsko - Ukrajina 0:5 (0:1)



Góly: 22. Tymčyk, 57. Zubkov, 69. a 84. Dovbyk, 81. Ignatenko







Škótsko - Írsko 2:1 (0:1)



Góly: 50. Hendry, 81. Christie (z 11m) - 18. Egan







1. Škótsko 5 4 0 1 11:5 12



2. Ukrajina 5 3 1 1 10:4 10



3. Írsko 5 1 1 3 5:5 4



4. Arménsko 5 1 0 4 2:14 3







2. skupina:



Izrael - Albánsko 2:1 (0:0)



Góly: 47. Weissman, 90.+2 Baribo - 88. Uzuni







1. Izrael 4 2 2 0 8:6 8*



2. Island 3 0 3 0 5:5 3



3. Albánsko 3 0 1 2 3:5 1



4. Rusko 0 0 0 0 0:0 0



* - postup do A-divízie







4. skupina:



Slovinsko - Nórsko 2:1 (0:0)



Góly: 69. Šporar, 81. Šeško – 47. Haaland







Srbsko - Švédsko 4:1 (2:1)



Góly: 18., 45.+1 a 50. Mitrovič, 70. Lukič - 15. Claesson







1. Nórsko 5 3 1 1 7:5 10



2. Srbsko 5 3 1 1 11:5 10



3. Slovinsko 5 1 2 2 5:9 5



4. Švédsko 5 1 0 4 6:10 3







C-divízia



2. skupina:



Severné Írsko - Kosovo 2:1 (0:0)



Góly: 82. Whyte, 90.+3 Magennis - 58. Muriqi







Cyprus - Grécko 1:0 (1:0)



Gól: 18. Tzionis







1. Grécko 5 4 0 1 7:1 12*



2. Kosovo 5 2 0 3 6:7 6



3. Sev. Írsko 5 1 2 2 6:7 5



4. Cyprus 5 1 2 2 3:7 5



* - postup do B-divízie

Bratislava 25. septembra (TASR) - Španielski futbalisti prekvapujúco prehrali v sobotňajšom zápase 2. skupiny A-divízie Ligy národov doma so Švajčiarskom 1:2. Portugalsko si v rovnakej skupine poradilo v Prahe s Českom vysoko 4:0 a poskočilo na prvé miesto tabuľky.Domáci hráči v Zaragoze od úvodu držali loptu na svojich kopačkách, no proti dobre organizovanej obrane súpera sa nevedeli presadiť, v záverečnej fáze boli bez nápadu a za prvý polčas vystrelili iba dvakrát a ani raz medzi tri žrde. Švajčiari hrozili z brejkov a štandardiek a v 21. minúte sa dostali do vedenia, keď po rohu otvoril skóre Manuel Akanji hlavičkou o zem. V 43. minúte mohlo byť 2:0, no strelu Xherdana Shaqiriho vychytal Unai Simon. Španielom sa podarilo vyrovnať už po desiatich minútach druhého dejstva, Marco Asensio po peknej individuálnej akcii posunul loptu naľavo Jordimu Albovi a ten prepálil brankára. Domáci hráči si však už o tri minúty znovu nedali pozor na roh a Breel Embolo poslal Švajčiarsko druhýkrát do vedenia. V ďalšom priebehu Španieli tlačili, no vyrovnať sa im už nepodarilo.Na domácej pôde neuspeli ani Česi. Portugalci išli do vedenia po polhodine hry, keď sa z päťky presadil Diogo Dalot. V nadstavenom čase prvej polovice dal druhý zásah Bruno Fernandes, ktorého nábeh do šestnástky nezachytil ani jeden z obrancov, krátko po zmene strán pridal svoj druhý gól strelou z diaľky Dalot a v závere upravil na 4:0 Diogo Jota. Česi mohli skórovať tesne pred zmenou strán, no Patrik Schick nepremenil penaltu, keď prestrelil. Portugalci sa tak dostali na čelo tabuľky a v záverečnom kole si zahrajú o postu so Španielmi, ktorí majú o dva body menej. Česi budú hrať o udržanie sa so Švajčiarmi.Slovinci vyhrali v Ľubľane nad Nórskom 2:1 a pripísali si prvý triumf v 4. skupine B-divízie. Hostia viedli od 47. minúty, keď sa presadil ich hviezdny kanonier Erling Haaland, no náskok neudržali a Slovincom sa v závere podarilo otočiť. V 69. minúte vyrovnal Andraž Šporar a desať minút pred koncom rozhodol Benjamin Šeško, ktorý si pripísal aj asistenciu na prvý gól. Nóri zostali na čele tabuľky o skóre Srbskom a práve s ním sa stretnú v záverečnom zápase skupiny. Srbi si v sobotu poradili doma so Švédskom 4:1, hetrik strelil Aleksandar Mitrovič.Ukrajinskí futbalisti zvíťazili v 1. skupine B-divízie na ihrisku Arménska vysoko 5:0. Hostia mali od začiatku navrch, prvý polčas vyhrali 1:0 a po striedaniach pridali v druhom ďalšie štyri góly. Dva z nich strelil útočník Arťom Dovbyk, pričom prvý dal už dve minúty po svojom príchode na ihrisko. Ukrajina má na konte 10 bodov a je druhá dva body za Škótskom, ktoré vyhralo v derby s Írskom 2:1. V záverečnom zápase si zahrajú proti sebe o postup. V 2. skupine vyhral Izrael nad Albánskom 2:1 a postúpil.