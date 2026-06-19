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Švajčiari zdolali Bosnu a Hercegovinu 4:1 v B-skupine
Švajčiari začali aktívne, robili súperovi problémy vysokým napádaním. Prvú šancu „helvétov“ mal v 10. minúte Ndoye, ktorý strieľal k bližšej žrdi, ale rozvlnil iba bočnú sieť bránky.
Autor TASR
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Inglewood 18. júna (TASR) - Futbalisti Švajčiarska sa priblížili k postupu do šestnásťfinále na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku. „Helvéti“ vo svojom druhom zápase B-skupiny zdolali v kalifornskom Inglewoode hráčov Bosny a Hercegoviny 4:1. Duel rozhodli vo svoj prospech troma gólmi v priebehu 16 minút, dvakrát skóroval 20-ročný striedajúci útočník Johan Manzambi.
Švajčiarsko uzavrie skupinovú fázu v stredu 24. júna od 21.00 SELČ duelom vo Vancouveri proti domácemu kanadskému výberu. V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Bosna a Hercegovina stretne v Seattli s Katarom.
Švajčiari začali aktívne, robili súperovi problémy vysokým napádaním. Prvú šancu „helvétov“ mal v 10. minúte Ndoye, ktorý strieľal k bližšej žrdi, ale rozvlnil iba bočnú sieť bránky. Favorit zápasu mal prevahu v držaní lopty, avšak do väčších príležitostí sa nedostával. Balkánsky zástupca sa sústredil na šance z brejkov. V ofenzíve chcela Bosna zásobiť loptami svojho kapitána Džeka, ktorého si však Švajčiarsko strážilo.
Ofenzívne sterilný duel prebral divákov až v 56. minúte, keď sa Ndoye prezentoval efektnými nožničkami. Pozorný bol brankár Vasilj, navyše o pár sekúnd prišiel ofsajdový verdikt. Po hodine hry dohral na strane Bosny a Hercegoviny útočník Džeko. Práve po odchode 40-ročného zakončovateľa nabral zápas spád. Balkánci mali následne dobrú desaťminútovku, ale Švajčiari nedovolili súperovi preklopiť zápas na svoju stranu. „Helvétom“ navyše zafungoval ťah so striedajúcimi hráčmi a už po necelých troch minútach na ihrisku skóroval v 74. minúte najmladší člen vo švajčiarskom kádri Manzambi. Definitívne obral svoj tím o šancu bodovať v 80. minúte stopér Muharemovič, ktorý podkopol pred vlastnou šestnástkou unikajúceho Embola. Vargas z priameho kopu síce neprekonal Vasilja, ale chuť si napravil v 84. minúte. Dobrú prácu odviedol Embolo, posunul na voľného Vargasa a ten loptu upratal do siete. Obranu súpera rozložili Švajčiari opäť a v 90. minúte z toho bol druhý gól Manzanbiho. V nadstavenom čase ešte prišiel výstavný presný zásah z kopačky Mahmiča, ale posledné slovo malo opäť Švajčiarsko. Po faule Memiča mal k dispozícii pokutový kop Xhaka a uzavrel na 4:1, čím výrazne priblížil svoj tím k postupu.
Švajčiarsko uzavrie skupinovú fázu v stredu 24. júna od 21.00 SELČ duelom vo Vancouveri proti domácemu kanadskému výberu. V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Bosna a Hercegovina stretne v Seattli s Katarom.
MS vo futbale - B-skupina:
Inglewood
Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina 4:1 (0:0)
Góly: 74. a 90. Manzambi, 84. Vargas, 90.+7 Xhaka (z 11 m) – 90.+3 Mahmič. ČK: 80. Muharemovič (BaH). Rozhodcovia: Pinheiro – Jesus, Maia (Portug.), ŽK: Elvedi - Dedič, Džeko, 70.026 divákov.
Švajčiarsko: Kobel – Widmer (86. Jaquez), Elvedi, Akanji, Rodriguez – Aebischer (72. Sow), Xhaka, Freuler – Rieder (72. Vargas), Embolo (89. Itten), Ndoye (72. Manzambi)
Bosna a Hercegovina: Vasilj – Dedič, Muharemovič, Katič, Kolašinac – Memič, Tahirovič (63. Bašič), Šunjič (86. Hadžiahmetovič), Alajbegovič (90+1. Mahmič) – Demirovič (86. Lukič), Džeko (63. Bajraktarevič)
Inglewood
Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina 4:1 (0:0)
Góly: 74. a 90. Manzambi, 84. Vargas, 90.+7 Xhaka (z 11 m) – 90.+3 Mahmič. ČK: 80. Muharemovič (BaH). Rozhodcovia: Pinheiro – Jesus, Maia (Portug.), ŽK: Elvedi - Dedič, Džeko, 70.026 divákov.
Švajčiarsko: Kobel – Widmer (86. Jaquez), Elvedi, Akanji, Rodriguez – Aebischer (72. Sow), Xhaka, Freuler – Rieder (72. Vargas), Embolo (89. Itten), Ndoye (72. Manzambi)
Bosna a Hercegovina: Vasilj – Dedič, Muharemovič, Katič, Kolašinac – Memič, Tahirovič (63. Bašič), Šunjič (86. Hadžiahmetovič), Alajbegovič (90+1. Mahmič) – Demirovič (86. Lukič), Džeko (63. Bajraktarevič)
Švajčiari začali aktívne, robili súperovi problémy vysokým napádaním. Prvú šancu „helvétov“ mal v 10. minúte Ndoye, ktorý strieľal k bližšej žrdi, ale rozvlnil iba bočnú sieť bránky. Favorit zápasu mal prevahu v držaní lopty, avšak do väčších príležitostí sa nedostával. Balkánsky zástupca sa sústredil na šance z brejkov. V ofenzíve chcela Bosna zásobiť loptami svojho kapitána Džeka, ktorého si však Švajčiarsko strážilo.
Ofenzívne sterilný duel prebral divákov až v 56. minúte, keď sa Ndoye prezentoval efektnými nožničkami. Pozorný bol brankár Vasilj, navyše o pár sekúnd prišiel ofsajdový verdikt. Po hodine hry dohral na strane Bosny a Hercegoviny útočník Džeko. Práve po odchode 40-ročného zakončovateľa nabral zápas spád. Balkánci mali následne dobrú desaťminútovku, ale Švajčiari nedovolili súperovi preklopiť zápas na svoju stranu. „Helvétom“ navyše zafungoval ťah so striedajúcimi hráčmi a už po necelých troch minútach na ihrisku skóroval v 74. minúte najmladší člen vo švajčiarskom kádri Manzambi. Definitívne obral svoj tím o šancu bodovať v 80. minúte stopér Muharemovič, ktorý podkopol pred vlastnou šestnástkou unikajúceho Embola. Vargas z priameho kopu síce neprekonal Vasilja, ale chuť si napravil v 84. minúte. Dobrú prácu odviedol Embolo, posunul na voľného Vargasa a ten loptu upratal do siete. Obranu súpera rozložili Švajčiari opäť a v 90. minúte z toho bol druhý gól Manzanbiho. V nadstavenom čase ešte prišiel výstavný presný zásah z kopačky Mahmiča, ale posledné slovo malo opäť Švajčiarsko. Po faule Memiča mal k dispozícii pokutový kop Xhaka a uzavrel na 4:1, čím výrazne priblížil svoj tím k postupu.
hlasy po zápase /zdroj: fifa.com, sportsport.ba/
Johan Manzambi, útočník Švajčiarska a autor dvoch gólov: „Áno, je to pravdepodobne zatiaľ najlepší moment mojej kariéry. Vedeli sme, prečo sme nezačali dobre, a dnes sme museli byť trpezliví. Máme však dobrý tím a myslím, že sme to dokázali. Streliť dva góly je ako sen - určite nebudem vedieť zaspať.“
Edin Džeko, útočník Bosny: „Je to pre nás ťažká prehra. Nevydržali sme posledných dvadsať minút. Dostali sme góly naivne, toto je taký turnaj, že nemôžete podceniť ani jednu loptu. Za stavu 1:0, keď sme dostali červenú kartu, sme sa mali viac zatiahnuť a pokúsiť sa využiť nejakú šancu. Pokúsime sa dobre pripraviť a zvíťaziť v poslednom zápase skupiny.“
Johan Manzambi, útočník Švajčiarska a autor dvoch gólov: „Áno, je to pravdepodobne zatiaľ najlepší moment mojej kariéry. Vedeli sme, prečo sme nezačali dobre, a dnes sme museli byť trpezliví. Máme však dobrý tím a myslím, že sme to dokázali. Streliť dva góly je ako sen - určite nebudem vedieť zaspať.“
Edin Džeko, útočník Bosny: „Je to pre nás ťažká prehra. Nevydržali sme posledných dvadsať minút. Dostali sme góly naivne, toto je taký turnaj, že nemôžete podceniť ani jednu loptu. Za stavu 1:0, keď sme dostali červenú kartu, sme sa mali viac zatiahnuť a pokúsiť sa využiť nejakú šancu. Pokúsime sa dobre pripraviť a zvíťaziť v poslednom zápase skupiny.“
tabuľka:
1. Švajčiarsko 2 1 1 0 5:2 4
2. Kanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Katar 1 0 1 0 1:1 1
4. BaH 2 0 1 1 2:5 1
1. Švajčiarsko 2 1 1 0 5:2 4
2. Kanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Katar 1 0 1 0 1:1 1
4. BaH 2 0 1 1 2:5 1