VIDEO: Švajčiari zdolali Britov 6:3, Kirk sa rozlúčil dvoma gólmi

MS 2021 A-skupina:



Švajčiarsko - Veľká Británia 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)



Góly: 11. Hofmann (Corvi), 17. Loeffel (Scherwey, Siegenthaler), 31. Alatalo (Corvi, Hischier), 31. Bertschy (Scherwey), 37. Bertschy (Diaz, Scherwey), 38. Hischier (Kurashev) – 12. Kirk, 26. Kirk (Richardson, Hammond), 54. Connolly (Kirk, Hammond). Rozhodovali: Fraňo, Šír - Hynek, Ondráček (všetci ČR), vylúčení: 3:4 na 2. min., navyše Müller (Švaj.) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.



Švajčiarsko: Berra (41. Nyffeler) – Diaz, Müller, Loeffel, Siegenthaler, Untersander, Moser, Alatalo – Ambühl, Hofmann, Corvi – Hischier, Kurashev, Herzog – Meier, Vermin, Andrighetto – Scherwey, Mottet, Bertschy – Rod

Veľká Británia: Bowns (41. Whistle) – D. Phillips, O'Connor, Richardson, Tetlow, Swindlehurst, Clements, Ehrhardt – Kirk, Hammond, Connolly – Perlini, Dowd, Lake – Myers, Duggan, J. Phillips – Lachowicz, Hook, Venus – Betteridge



1. Švajčiarsko 7 5 0 0 2 27:17 15

2. Rusko 6 4 1 0 1 22:10 14

3. SLOVENSKO 6 4 0 0 2 14:15 12

4. Česko 6 2 2 0 2 20:15 10

5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10

6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9

7. Bielorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

8. Veľká Británia 7 1 0 1 5 13:31 4



Riga 1. júna (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zakončili účinkovanie v základnej A-skupine na MS v Rige triumfom nad Veľkou Britániou 6:3. Dvoma gólmi sa so šampionátom rozlúčil britský útočník Liam Kirk, ktorý sa so siedmimi zásahmi osamostatnil na čele tabuľky kanonierov.Helvéti mali pred zápasom istú účasť vo štvrťfinále, v tabuľke neskončia horšie ako na 2. mieste. Preskočiť ich môžu iba Rusi, ktorých čakal večerný zápas proti Bielorusku (19.15 SELČ).Švajčiari mali zápas pod kontrolou, hoci v prvej tretine Briti vedeli pohroziť z protiútokov. Skóre otvoril v 11. minúte Hofmann, ale už o 37 sekúnd neskôr Kirk vyrovnal. Náskok potom Švajčiarom vrátil obranca Loeffel. Hráči Británie v druhej časti vyrovnali, keď sa opäť presadil Kirk, ale tento gól Helvétov nakopol a postupne prekonali Bownsa ešte štyrikrát. Postupne sa presadili Alatalo, dvakrát Bertschy a Hischier. Do tretej tretiny poslali tréneri oboch tímov nových brankárov, napriek veľkej prevahe Švajčiarska inkasoval už iba Nyffeler z hokejky Connollyho.