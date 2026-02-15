< sekcia Šport
Švajčiari zdolali Česko, autorom víťazného gólu bol Kukan
Od úvodu hrali oba tímy vo vysokom tempe, lietalo sa hore-dole ľadom a bez častého prerušenia.
Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zaznamenali na olympijskom turnaji v Miláne druhé víťazstvo. V dueli A-skupiny zdolali Česko 4:3 po predlžení a zabezpečili si druhé miesto v tabuľke. Česi skončili tretí. Prvé predĺženie na turnaji rozhodol po necelých dvoch minútach Dean Kukan.
Oba tímy už mali pred úvodným buly istotu minimálne predkola play off a v zápase išlo o lepšie nasadenie v ňom. O súperovi pre oba tímy rozhodnú ďalšie nedeľňajšie zápasy. Prvenstvo v skupine a isté miesto vo štvrťfinále má Kanada. Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára súboje v rámci predkola.
Od úvodu hrali oba tímy vo vysokom tempe, lietalo sa hore-dole ľadom a bez častého prerušenia. Švajčiari boli dlhé minúty aktívnejší, ale stačila slabšia chvíľa v ich hre, aby Chlapík otvoril strelecký účet stretnutia a poslal Česko do vedenia 1:0.
V druhej 20-minútovke mal český tím možnosti zvýrazniť svoj náskok, ale nepremenené šance boli nekompromisne potrestané. Najskôr sa Švajčiarsku podarilo vyrovnať po nešťastnom zásahu do Gudasovej korčule, gól pripísali v 37. minúte Josimu. O necelých 120 sekúnd využili Švajčiari moment, keď sedel Červenka na trestnej lavici a Meier presilovkovým zásahom otočil vývoj stretnutia na stranu súpera.
Česko pridalo v tretej tretine do aktivity a svoj efekt to prinieslo po necelých siedmich minútach, keď skóroval Šimek. Vyrovnaný stav však vydržal len niekoľko desiatok sekúnd, drobný defenzívny výpadok vytrestal Suter a opäť bolo bližšie k víťazstvu Švajčiarsko. Koncovka priniesla najskôr neuznaný gól Česka pre nedovolenie bránenie v bránkovom priestore, no neskôr všetko vynahradil v hre bez brankára Nečas a poslal duel do predĺženia. Lenže vyrovnaný stav vydržal len necelé dve minúty, Kukan delovkou rozhodol o triumfe Švajčiarska.
ZOH 2026 - hokej - A-skupina:
Švajčiarsko - Česko 4:3 pp (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)
Góly: 37. Josi (Moser, Jäger), 39. Meier (Josi, Hischier), 49. Suter (Moser, Meier), 62. Kukan - 16. Chlapík (Nečas, Kämpf), 47. Šimek (Chlapík, Nečas), 58. Nečas (Hronek, Pastrňák). Rozhodovali: Campbell (Kan.), Rooney (USA) - Hautamäki (Fín.), Suchánek (ČR), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0.
Švajčiarsko: Genoni – Josi, Moser, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak
Česko: Dostál – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Špaček, Kundrátek, Ticháček – Palát, Hertl, Pastrňák – Chlapík, Kämpf, Nečas – Červenka, Sedlák, Kaše – Flek, Faksa, Stránský – Tomášek.
tabuľka A-skupiny:
1. Kanada 2 2 0 0 0 10:1 6*
2. Švajčiarsko 3 1 1 0 1 9:8 5
3. Česko 3 1 0 1 2 9:12 4
4. Francúzsko 2 0 0 0 2 3:10 0
/* - istá miestenka do štvrťfinále/
