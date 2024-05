Švajčiari zdolali Fínov a vo štvrťfinále ich čaká Nemecko

MS A-skupina:

Fínsko - Švajčiarsko 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)



Góly: 38. Innala (Granlund, Lehtonen) - 26. Fiala (Loeffel), 28. Glauser (Niederreiter, Fiala), 57. Fiala (Niederreiter). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Fraňo (ČR) - Wyonzek (Kan.), Zunde (Lotyš.), vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše: Grandlund (Fín.) 5+DKZ za krosček, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 17.118 divákov.



Fínsko: Säteri - Määttä, Maattila, Lehtonen, Vittasmäki, Rissanen, Kaski, Riikola, Saarijärvi - Mäenalanen, Björninen, Jormakka - Innala, Granlund, Pakarinen - Puistola, Kapanen, Puljujärvi - Jääskä, Hyry, Helenius

Švajčiarsko: Schmid - Josi, Glauser, Jung, Kukan, Marti, Loeffel, Fora - Fiala, Hischier, Niederreiter - Andrighetto, Thürkauf, Bertschy - Herzog, Senteler, Simion - Scherwey, Haas, Ambühl - Kurashev

Praha 21. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti zvíťazili v záverečnom zápase základnej A-skupiny MS nad Fínskom 3:1. Helvéti sa v tabuľke posunuli na druhú priečku pred domácich Čechov a vo štvrťfinále sa stretnú v Ostrave s Nemeckom. Fínov čaká na rovnakom štadióne severské derby s víťazmi A-skupiny Švédmi. Česko si zmeria sily v Prahe s USA, víťazi "áčka" Kanaďania sa stretnú v O2 aréne so slovenským výberom.Ak sa chceli Švajčiari posunúť v tabuľke na druhú priečku pred domácich Čechov a vyhnúť sa vo štvrťfinále Američanom, museli Fínov zdolať. Dôležitý základ položili dvoma presnými zásahmi v prostrednej časti, keď sa presadili Kevin Fiala a Andrea Glauser v priebehu 72 sekúnd. Fíni znížili v závere prostrednej časti zásluhou Jereho Innalu, no chýbala im priamočiarosť a do záverečného tlaku sa nedostali. Fiala v 57. minúte poistil pre Švajčiarov druhé miesto v tabuľke, čím aj súboj proti papierovo prijateľnejším Nemcom.Úvod bol z oboch strán vlažný, tímy sa dostávali do tempa veľmi pomaly. Na ľade chýbal moment, ktorý by prekvapil pozorné defenzívy. Rozhýbať strnulý prejav sa snažil v presilovej hre dvoma zakončeniami Hischier, no Säteriho neprekonal. Švajčiari hrali presilovku aj tri sekundy pred koncom úvodného dejstva a na vhadzovanie do útočného pásma poslal tréner Patrick Fischer šesticu korčuliarov. Helvéti dokázali vyhrať buly a nebezpečne strieľal Josi, ale bez gólového efektu. Na začiatku prostrednej časti mali Švajčiari dobrý úsek hry, keď sa dostal do dobrej príležitosti Kukan. V 26. minúte sa nepredviedol v najlepšom svetle brankár Säteri, ktorý vyrazil pred seba nahodenie Loeffela až z obranného pásma Švajčiarska. Odrazený puk si prevzal Fiala a bekhendovým blafákom poslal svoj tím do vedenia. Už o 72 sekúnd neskôr viedli Švajčiari rozdielom dvoch gólov, keď sa tvrdou strelou presadil Glauser. "Suomi" prekonali Schmida v 29. minúte, no Švajčiari si všimli ich prechod do útočného pásma, ktorý čiaroví arbitri po výzve švajčiarskej striedačky označili za ofsajd a presný zásah Granlunda neplatil. Fíni však do prestávky dokázali znížiť zásluhou Innalu. "Suomi" mali desať minút pred koncom tretieho dejstva k dispozícii presilovku, no vôbec sa im nevydarila. Severania sa veľmi málo tlačili do zakončenia, chýbala im priamočiarosť a ofenzívny tlak neprichádzal. Švajčiarom vyšiel v 57. minúte brejk, ktorý premenil na svoj druhý presný zásah v zápase Fiala a uzavrel na konečných 3:1.1. Kanada 7 5 2 0 0 32:18 19*2. Švajčiarsko 7 5 1 0 1 29:12 17*3. Česko 7 4 1 2 0 26:14 16*4. Fínsko 7 3 0 1 3 21:14 10*-------------------------------------5. Rakúsko 7 2 0 1 4 21:29 76. Nórsko 7 2 0 0 5 15:25 67. Dánsko 7 2 0 0 5 15:29 6-------------------------------------8. V. Británia 7 1 0 0 6 12:30 3*** - postup do štvrťfinále** - zostup do A-skupiny I. divízie