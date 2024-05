Švajčiari zdolali Kanadu po nájazdoch a postúpili do finále

semifinále:



Kanada - Švajčiarsko 2:3 pp a sn (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 35. Tanev (Zellweger, Dubois), 58. Tavares (Bedard, Power) - 16. Fiala (Loeffel, Andrighetto), 18. Niederreiter (Josi, Fiala), rozhodujúci nájazd Andrighetto. Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Hribik – Špůr (obaja ČR), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 5:5, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 11.159 divákov.



Kanada: Binnington – Power, Parayko, Byram, Oleksiak, Guhle, Severson, Zellweger – Tanev, McBain, Mercer – McCann, Paul, Guenther – Hagel, Tavares, Dubois – Bunting, Cozens, Mangiapane – Bedard



Švajčiarsko: Genoni – Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Loeffel, Jung, Fora – Fiala, Hischier, Niederreiter – Andrighetto, Thürkauf, Bertschy – Herzog, Senteler, Simion – Scherwey, Haas, Ambühl

hlasy po zápase /zdroj IIHF/:



John Tavares, kapitán Kanady: "Boli sme tak blízko. Stále je ťažké tomu uveriť. Veľká česť chlapcom, že to vydržali, bojovali až do konca a dokázali sme vyrovnať. Bohužiaľ sme nedostali šancu bojovať o zlato."



Sven Andrighetto, strelec rozhodujúceho gólu: "Sme šťastní. Veľká česť patrí Genonimu, na celom turnaji je vynikajúci. Zvládol veľké momenty v hre, držal nás nad vodou a vždy nám pomohol potrebnými zákrokmi."

Praha 25. mája (TASR) - Vo finále majstrovstiev sveta 2024 sa v nedeľu o 20.20 h stretnú hokejisti Česka a Švajčiarska. Švajčiari zdolali v sobotnom semifinále obhajcu titulu z Kanady 3:2 po nájazdoch. Česi zvíťazili nad Švédskom 7:3.Zverenci Patricka Fischera si v prvej tretine vypracovali dvojgólový náskok, keď v presilových hrách skórovali Kevin Fiala a Nino Niederreiter. Potom však znížil Brandon Tanev a duel poslal do predĺženia John Tavares. V ňom gól nepadol, v nájazdoch napokon rozhodol Sven Andrighetto.Švajčiari budú bojovať o zlato opäť po šiestich rokoch, v roku 2018 prehrali vo finále so Švédmi. Titul majstrov sveta ešte vo svojej zbierke nemajú.Zápas o tretie miesto medzi Švédskom a Kanadou je na programe v nedeľu o 15.20 h.V prvej tretine Švajčiari prestrieľali súpera. Na bránku Kanady smerovalo 17 striel, na opačnú len 8. Gólových šancí však bolo málo a Helvéti napokon udreli v presilovkách. V 16. minúte najprv parádne zamieril Fiala, o dve minúty neskôr v ďalšej početnej výhode tečoval Josiho strelu Niederreiter. Kanada niekoľkokrát zahrozila z brejkov, najväčšiu príležitosť mal v oslabení tesne pred prvým inkasovaným gólom Tanev.V druhej dvadsaťminútovke sa zámorskí hráči dostávali viac do ofenzívy a postupne sa súperovi vyrovnali aj v počte striel. Ich prvú veľkú šancu mal v 25. minúte po úniku Mercer, ale brankár Genoni svoj tím zachránil. Kanada sa napokon dočkala až v 35. minúte, keď sa chvíľu po skončení presilovej hry presadil Tanev. Šance potom mali aj Švajčiari, ale brankár Binnington predviedol niekoľko dobrých zákrokov.Ďalšiu veľkú šancu mali Kanaďania na začiatku tretej tretiny. Genoni najskôr zlikvidoval šancu Hagela, keď sa útočník obtočil okolo jeho bránky a zneškodnil aj následnú dorážku Tavaresa. Na opačnej strane mal príležitosť Niederreiter a po ňom aj Fiala, ale výborný blok predviedol obranca Parayko. Potom prebrali taktovku opäť Kanaďania, tlačili sa pred bránku, boli aktívnejší, Švajčiarom postupne ubúdali sily. Prevahu využili dve minúty pred koncom tretieho dejstva, keď sa v presilovej hre presadil Tavares a poslal duel do predĺženia.V ňom hrali Švajčiari presilovku, ale paradoxne v nej takmer inkasovali po úniku Cozensa. Šance potom mali aj Josi a v závere opäť Cozens, ale napokon sa rozhodlo až v nájazdoch. V nich sa presadili iba Bedard, Fiala a Andrighetto.