Švajčiari zdolali Kazachstan 3:1 a postúpili do štvrťfinále

MS hráčov do 20 rokov, B-skupina:



Kazachstan - Švajčiarsko 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)



Góly: 7. Ljapunov - 2. S. Meier, 38. Antenen, 49. Johnson







tabuľka B-skupiny:



1. Česko 3 3 0 0 0 23:5 9*



2. Švédsko 3 3 0 0 0 20:8 9*



3. SLOVENSKO 4 1 1 0 2 11:14 5*



4. Švajčiarsko 4 1 0 0 3 10:15 3*



5. Kazachstan 4 0 0 1 3 8:30 1







*- postup do štvrťfinále

Ottawa 31. decembra (TASR) - Hokejisti Švajčiarska si na MS hráčov do 20 rokov v Ottawe vybojovali postup do štvrťfinále. V priamom súboji o prienik medzi elitnú osmičku vyhrali v utorok nad Kazachstanom 3:1 a v tabuľke B-skupiny obsadili konečnú štvrtú priečku za Slovenskom.Pre mladých Švajčiarov to bol prvý triumf na turnaji po troch predchádzajúcich prehrách. Vo štvrťfinále sa stretnú s víťazom A-skupiny, ktorého určia až výsledky zostávajúcich stretnutí. Na Kazachstan čaká vo štvrtok súboj o záchranu proti Nemecku.