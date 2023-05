Švajčiari zdolali Slovákov 4:2 v B-skupine, neprekvapili sme favorita

MS B-skupina:



Švajčiarsko - Slovensko 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)



Góly: 6. Siegenthaler (Malgin, Hischier), 25. Niederreiter (Ambühl), 47. Marti (Richard), 60. Haas (Mirada, Simion) - 26. Kudrna (Kelemen, Pánik), 40. Regenda (Okuliar, Kňažko). Rozhodovali: Holm (Švéd.), MacFarlane (USA) - Nothegger (Rak.), Ondráček (ČR), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4840 divákov.



Švajčiarsko: Mayer - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Loefel, Marti, Fora, Geisser - Malgin, Hischier, Fiala - Ambühl, Corvi, Niederreiter - Simion, Haas, Miranda - Bertschy, Richard, Herzog

Slovensko: Hlavaj - Nemec, Koch, Kňažko, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Kelemen - Hudáček, Sukeľ, Kudrna - Chromiak, Tamáši, Regenda - Lunter, Čacho, Okuliar

Riga 18. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom štvrtom zápase na MS so Švajčiarskom 2:4. V základnej B-skupine majú naďalej štyri body a priebežne sú na piatom mieste. Švajčiari zvíťazili vo všetkých štyroch doterajších zápasoch a bez straty bodu sú na čele skupiny, vo štvrtok inkasovali vôbec prvé góly na šampionáte.Švajčiari išli v Rige do vedenia v 6. minúte gólom Siegenthalera a na 2:0 zvýšil v 2. tretine Niederreiter. Prostredná časť herne patrila Švajčiarom, no góly Kudrnu a Regendu priniesli vyrovnanie na 2:2. Rozhodujúci moment priniesla 47. minúta, v ktorej Marti aj s prispením teču slovenského obrancu upravil na 3:2. Slováci sa v závere nedostali k tlaku a do prázdnej bránky inkasovali štvrtý gól. Švajčiari potvrdili pozíciu favorita a slovenských reprezentantov prestrieľali 36:13.Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj piaty duel na šampionáte už v piatok o 19.20 SELČ proti Kazachstanu. Švajčiarov čaká v sobotu od 15.20 šláger B-skupiny s Kanadou.Švajčiari nastúpili už aj s útočníkom Hischierom a obrancom Siegenthalerom, no najmä s cieľom predĺžiť víťaznú sériu. Proti Slovákom, ktorí hrali bez útočníka Cehlárika, mali lepší štart. Od 5. minúty Švajčiari viedli, keď po úspešnom buly v útočnom pásme vystrelil Siegenthaler a využil zakrytý výhľad brankára Hlavaja, ktorému clonili Kňažko a Hischier - 1:0. Slováci sa v prvej tretine snažili hrať jednoducho a rýchlo vyvážať puky z vlastného pásma. V 7. minúte sa do nádejnej pozície dostal Hrivík, no neuspel rovnako ako onedlho Kelemen. Slovenský tím zvládol v prvej časti dve oslabenia, v ktorých sa Švajčiari dostali do viacerých nádejných situácií, no Hlavaja neprekonali.Od 25. minúty viedli Švajčiari už 2:0. Koch prepadol na útočnej modrej čiare, do úniku dvoch proti jednému sa dostali Ambühl a Niederreiter, ktorý zvýšil náskok svojho tímu. Ten však vydržal iba 21 sekúnd, keďže Kelemen v protiútoku pripravil streleckú pozíciu Kudrnovi, ktorý strelou bez prípravy prekonal brankára Mayera - 2:1. Sériu Švajčiarov bez inkasovaného gólu, ktorá trvala od začiatku MS, tak zastavil na 205:08 min. Slováci sa v druhej tretine dostali k dvom presilovkám, no najväčšie šance skórovať v nich mali Švajčiari. V 33. minúte sa dostal do samostatného úniku Malgin, no Hlavaj zmaril jeho šancu. O päť minút Pánik fauloval Simiona v zakončení, rozhodcovia nariadili trestné strieľanie, v ktorom Fiala neprekonal Hlavaja. Rušný záver druhej tretiny priniesol gól Regendu v presilovke, keď sa slovenskému útočníkovi vyplatil dôraz v okolí bránkoviska. Bezprostredne po góle došlo k šarvátke, z ktorej vyplynul menší trest pre Kňažka. Slováci boli v druhej tretine gólovo efektívni, keďže ju vyhrali 2:1, no pomer striel bol 13:4 pre Švajčiarov.Slováci sa v úvode tretej tretiny ubránili oslabeniu, no v 47. tretíkrát inkasovali. Marti sa dostal k strele, Hlavaj mal zakrytý výhľad a inkasoval po tom, čo Ivan nešťastne zmenil smer strely - 3:2. Slováci si v ďalšom priebehu tretej tretiny nedokázali vytvoriť tlak, aktívni Švajčiari hrali často s pukom a viackrát ohrozili Hlavaja. Tréner Ramsay postupne stiahol hru na tri formácie, no slovenský tlak nepriniesla ani hra so šiestimi korčuliarmi v poslednej minúte. V nej dopravil puk do slovenskej bránky Haas - 4:2.1. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 19:2 122. Kanada 4 3 1 0 0 18:4 113. Česko 4 3 0 1 0 17:9 104. Lotyšsko 4 1 1 0 2 7:12 5------------------------------------5. SLOVENSKO 4 1 0 1 2 7:10 46. Nórsko 4 1 0 1 2 5:9 47. Kazachstan 4 0 1 0 3 6:18 2------------------------------------8. Slovinsko 4 0 0 0 4 4:19 0