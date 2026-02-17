< sekcia Šport
Švajčiari zdolali Talianov 3:0, vo štvrťfinále ich čakajú Fíni
Helvéti vo Fiera Milano dominovali, súpera prestrieľali jasne 51:20.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 17. februára (TASR) - Švajčiarski hokejisti postúpili do štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne. V utorkovom stretnutí predkola play off si poradili s domácim Talianskom 3:0. Vo štvrťfinále sa stretnú v stredu o 18.10 h s Fínmi, ktorí si účasť v najlepšej osmičke zaistili priamo ako najlepší tím z druhých miest po základných skupinách.
Helvéti vo Fiera Milano dominovali, súpera prestrieľali jasne 51:20. Favorit položil základ úspechu už v prvej tretine, v ktorej skórovali Philipp Kurashev a Roman Josi. Triumf spečatil v 46. minúte Nico Hischier, ktorý mal v zápase bilanciu 1+2. Brankár Leonardo Genoni si udržal čisté konto, keď zneškodnil všetkých 20 striel Talianov.
Švajčiari od úvodu dominovali, v prvej tretine vyhrali na strely 15:2. Už v 2. minúte sa z dorážky presadil Kurashev a o deväť minút neskôr zvýšil na 2:0 v presilovke Josi. Favorit si vypracoval aj ďalšie šance, od väčšej pohromy zachránil Talianov bravúrnymi zákrokmi brankár Clara. V druhej časti domáci mierne hru vyrovnali a dokázali viackrát ohroziť Genoniho. Na opačnej strane skvele chytajúci Clara zneškodnil šance Niederreitera, Andrighetta i Hischiera. Helvéti nedopustili žiadnu zápletku, v tretej tretine upravil na 3:0 Hischier, ktorému v početnej výhode nabil kapitán Josi. V závere mohol ešte zvýšiť Marti, ale puk netrafil ideálne a tak sa už skóre nezmenilo.
ZOH2026 - hokej, play off o postup do štvrťfinále:
Švajčiarsko - Taliansko 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Góly: 2. Kurashev (Hischier, Meier), 11. Josi (Andrighetto, Hischier), 46. Hischier (Riat, Meier). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Hribik – Suchánek (obaja ČR), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3827 divákov.
Švajčiarsko: Genoni - Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Glauser, Berni - Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto - Bertschy, Thürkauf, S. Schmid - Riat, Jäger, Knak
Taliansko: Clara - Pietroniro, Zanatta, T. Larkin, Trivellato, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna - Gazley, Bradley, DiGiacinto - De Luca, Frycklund, Saracino - Petan, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Morini, Segafredo
hlasy po zápase /zdroj: iihf.com/:
Timo Meier, útočník Švajčiarska: „Myslím si, že sme mohli využiť v zápase aj viac šancí. Ale sme šťastní z výsledku. Bol to dobrý štart do vyraďovacej fázy, ideme ďalej.“
Janis Moser, obranca Švajčiarska: „Poznáme kvalitu Fínov, vieme o ich zručnostiach. Máme ich rovnaké. Bude to o tom, kto je disciplinovanejší, kto dokáže nájsť viac energie.“
Alex Petan, útočník Talianska: „Už niekoľko týždňov tvrdo bojujeme a vydali sme to najlepšie, čo v sebe máme. Dnes sme mali pár príležitostí, ak by sme ich premenili, mohlo to byť trochu zaujímavejšie. Napriek prehre som celkom hrdý na náš výkon.“
