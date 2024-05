Švajčiari zdolali Veľkú Britániu 3:0 v A-skupine, rozhodla 1. tretina

A-skupina:



Švajčiarsko - Veľká Británia 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



Góly: 4. Hischier (Josi, Fiala), 14. Kukan (Siegenthaler, Herzog), 39. Niederreiter (Fiala, Josi). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Heikkinen (Fín.) - Heffner (Nem.), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 5:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 15.239 divákov.



Švajčiarsko: Genoni - Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora, Jung - Bertschy, Hischier, Fiala - Niederreiter, Jäger, Andrighetto - Simion, Senteler, Herzog - Kurashev, Thürkauf, Scherwey - Ambühl



V. Británia: Whistle - Phillips, O´Connor, Mosey, Batch, Halbert, Tetlow, Richardson, Ruopp - Curran, Perlini, Kirk - Dowd, Neilson, Lake - Betteridge, Lachowitz, Norris - Duggan, Davies, Shudra

tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 4 3 1 0 0 16:8 11



2. Česko 4 2 1 1 0 15:9 9



3. Kanada 3 2 1 0 0 16:9 8



4. Fínsko 3 2 0 1 0 12:2 7



------------------------------------



5. Nórsko 4 1 0 0 3 8:15 3



6. Dánsko 4 1 0 0 3 10:15 3



7. Rakúsko 3 0 0 1 2 12:18 1



------------------------------------



8. V. Británia 3 0 0 0 3 2:15 0

Praha 15. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti vyhrali aj vo svojom štvrtom zápase A-skupiny MS v Prahe. V stredu večer zdolali Veľkú Britániou 3:0 a s jedenástimi bodmi sa dostali na čelo tabuľky.Veľkú Britániu najbližšie čaká piatkový duel o 16.20 h proti Dánsku, Švajčiari sa po dvoch voľných dňoch stretnú v sobotu o 12.20 h s rovnakým súperom.Švajčiari od úvodu duelu potvrdzovali úlohu favoritov a v prvej tretine si vytvorili dvojgólový náskok. Fiala síce v druhej minúte nepremenil trestné strieľanie, ale o dve neskôr dorazil puk do odkrytej siete Hischier. V 14. minúte vypálil z pravého kruhu Kukan a Whistleovi prepadol puk cez lapačku do bránky. V 29. minúte mohlo byť 3:0, no Senteler trafil žŕdku. Briti dokázali v druhej časti vzdorovať, no nakoniec inkasovali v jej závere, keď Niederreiter opäť z pravého kruhu namieril k žŕdke a britský brankár sa nestihol presunúť. Švajčiari v poslednej tretine tlačili, ale ďalší gól už nepridali./zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/