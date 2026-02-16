< sekcia Šport
Švajčiari zdolali Veľkú Britániu a sú stále bez prehry
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 15. februára (TASR) - Reprezentanti Švajčiarska sú v základnej skupine mužského turnaja v curlingu na ZOH 2026 naďalej bez prehry. V nedeľu zvládli aj svoj piaty zápas, keď zdolali Veľkú Britániu 6:5 po extra ende.
Turnaj má desať účastníkov. Do bojov o medaily postúpia najlepšie štyri tímy po základnej časti.
ZOH 2026 - curling
muži - základná skupina, 6. hrací deň:
USA - Švédsko 8:5, Nemecko - Veľká Británia 4:9, Nórsko - Taliansko 10:7, Čína - Kanada 3:6, Nórsko - USA 8:10, Taliansko - Česko 10:5, Veľká Británia - Švajčiarsko 5:6 po extra ende
