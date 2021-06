Švajčiari zvíťazili nad Tureckom 3:1, živia nádej na postup

A-skupina - 3. kolo:



Baku



Švajčiarsko - Turecko 3:1 (2:0)



Góly: 26. a 68. Shaqiri, 6. Seferovič - 62. Kahveci. Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Xhaka - Calhanoglu, Celik, Söyüncü.



Švajčiarsko: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer (90.+2 Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber (85. Benito) - Shaqiri (75. Vargas) - Seferovič (75. Gavranovič), Embolo (85. Mehmedi)

Turecko: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Müldür - Ayhan (64. Yokuşlu) - Ünder (80. Karaman), Tufan (64. Yazici), Kahveci (80. Kokcu), Calhanoglu (86. Tokoz) - Burak Yilmaz



1. TALIANSKO 3 3 0 0 7:0 + 7 9

2. WALES 3 1 1 1 3:2 + 1 4

3. ŠVAJČIARSKO 3 1 1 1 4:5 - 1 4

4. TURECKO 3 0 0 3 1:8 - 7 0



Baku 20. júna (TASR) - Futbalisti Švajčiarska zvíťazili vo svojom záverečnom zápase A-skupiny ME 2020 v Baku nad Tureckom 3:1 a udržali si šancu na postup do osemfinále. So štyrmi bodmi skončili v tabuľke na treťom mieste, pri rovnosti bodov a remíze vo vzájomnom súboji s Walesom rozhodlo v prospech súpera lepšie skóre. Turci na šampionáte nezískali ani jeden bod a so skóre 1:8 obsadili poslednú štvrtú priečku.Švajčiari položili základ víťazstva v prvej polhodine nedeľňajšieho stretnutia, keď sa strelecky presadili Haris Seferovič a Xherdan Shaqiri. Turci znížili v 62. minúte po strele Irfana Kahveciho, no o šesť minút neskôr stanovil konečné skóre opäť Shaqiri. Postup Švajčiarov do osemfinále bude závisieť od výsledkov v ostatných skupinách. Do vyraďovacej fázy postupujú prvé dva tímy a štyri najlepšie z tretích miest zo šiestich základných skupín.Turci začali úvodné minúty aktívne a v 4. min si vypracovali dobrú príležitosť, no Sommer predviedol výborný zákrok po strele Ayhana spoza šestnástky. Švajčiarsko naopak zo svojej prvej šance išlo do vedenia. Zuber prihral v 6. minúte Seferovičovi na hranici šestnástky a ten strelou spoza obrancu k pravej žrdi prekvapil Cakira. Turci sa snažili okamžite odpovedať a v 16. minúte opäť vynikol Sommer, keď zneškodnil pokus Müldüra. Tufan v ďalšej príležitosti prestrelil. Opäť platilo nedáš dostaneš. V 26. minúte si Shaqiri prebral loptu na hranici pokutového územia a technickou strelou do horného rohu nedal Cakirovi šancu - 2:0. Ten istý hráč mohol pridať o dve minúty tretí gól, keď sa rútil sám na bránku, no tentokrát mikrosúboj s tureckým brankárom prehral. Aj v ďalších minútach pokračoval rýchly zápas s množstvom príležitostí. Čisté konto si držal Sommer, ktorý zneškodnil aj ďalšiu nebezpečnú strelu Müldüra a v 43. minúte uspel proti tureckému krídelníkovi aj do tretice.Ofenzívny futbal pokračoval aj po zmene strán. V 52. minúte prenikol do šestnástky a vystrelil Embolo, no Cakir jeho pokus zmaril. Vzápätí prišla ďalšia šanca Švajčiarov, Embolo tentokrát prihral Shaqirimu, ale ten prepálil. Po hodine hry neuspel proti tureckému brankárovi ani Seferovič. Turkom sa podarilo vyrovnať v 62. minúte, keď sa presadil peknou strelou Kahveci. Švajčiarska odpoveď však prišla už o šesť minúte neskôr, druhý gól v zápase zaznamenal Shaqiri. V 77. minúte mohlo byť už 4:1, ale Xhakova strela skončila len na pravej žrdi. Švajčiari si v závere postrážili náskok a stále živia nádej na postup z tretieho miesta v skupine.