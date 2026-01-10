< sekcia Šport
Švajčiarka Haslerová získala zlato v pretekoch monobobov
Slovenka Viktória Čerňanská, ktorá má už istú miestenku na februárové ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, v pretekoch neštartovala.
Autor TASR
St. Moritz 10. januára (TASR) - Švajčiarka Melanie Haslerová sa stala prvýkrát v kariére majsterkou Európy v pretekoch monobobov. Na domácej dráhe v St. Moritzi triumfovala s náskokom 0,15 s pred Rakúšankou Katrin Beiertovou. Bronz získala Nemka Laura Nolteová (+0,32). Slovenka Viktória Čerňanská, ktorá má už istú miestenku na februárové ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, v pretekoch neštartovala.
ME v boboch v St. Moritzi
ženy - monoboby:
1. Melanie Haslerová (Švajč.) 2:23,80, 2. Katrin Beiertová (Rak.) +0,15 s, 3. Laura Nolteová (Nem.) +0,32
