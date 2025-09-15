< sekcia Šport
Švajčiarka Kambundjiová získala zlato na 100 m prek.
Pre dvadsaťtriročnú Kambundjiovú to je prvá medaila z majstrovstiev sveta.
Autor TASR
Tokio 15. septembra (TASR) - Švajčiarka Mujinga Kambundjiová získala zlatú medailu v behu na 100 m cez prekážky na majstrovstvách sveta v Tokiu. V pondelkovom finále zvíťazila v národnom rekorde 12,24 sekundy. Druhá skončila Nigérijčanka Tobi Amusanová za 12,29 s a bronz získala Grace Starková z USA (12,34 s).
Pre dvadsaťtriročnú Kambundjiovú to je prvá medaila z majstrovstiev sveta. Amusanová získala druhú, pred troma rokmi v Eugene zvíťazila, pričom ešte v semifinále stanovila svetový rekord 12,12 s. Bez cenných kovov zostali olympijská víťazka z Paríža Masai Russellová z USA, ktorá finišovala štvrtá, i obhajkyňa zlata spred dvoch rokov Danielle Williamsová z Jamajky.
MS v Tokiu - finále:
ženy
100 m prek.: 1. Ditaji Kambundjiová (Švaj.) 12,24 s, 2. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,29, 3. Grace Starková (USA) 12,34, 4. Masai Russellová (USA) 12,44, 5. Pia Skrzyszowská (Poľ.) 12,49, 6. Devynne Charltonová (Bah.) 12,49, 7. Danielle Williamsová (Jam.) 12,53, 8. Nadine Visserová (Hol.) 12,56
