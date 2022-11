Švajčiarky prvýkrát víťazkami BJK Cupu, rozhodla Benčičová

Švajčiarsko - Austrália 2:0



Jil Teichmannová - Storm Sandersová 6:3, 4:6, 6:4



Belinda Benčičová - Ajla Tomljanovičová 6:2, 6:1

Glasgow 13. novembra (TASR) - Švajčiarske tenistky sa stali prvýkrát v histórii víťazkami Pohára Billie-Jean Kingovej. Vo finále zvíťazili v Glasgowe nad Austráliou 2:0. O rozhodujúci bod sa zaslúžila Belinda Benčičová. Švajčiarka so slovenskými koreňmi zdolala v dueli tímových jednotiek Ajlu Tomljanovičovú hladko 6:2, 6:1.V úvodnom singli zvíťazila Jil Teichmannová nad Storm Sandersovou po trojsetovom boji 6:3, 4:6, 6:3. Helvétky boli blízko k celkovému triumfu aj vlani na finálovom turnaji v Prahe, v rozhodujúcom dueli však prehrali s Ruskom. Proti Austrálii Švajčiarsko potvrdilo úlohu papierového favorita a stalo sa v poradí 12. krajinou na listine víťazov prestížnej ženskej tímovej súťaže.Benčičová v celom zápase proti Tomljanovičovej výborne returnovala. V prvom sete trikrát prelomila podanie Austrálčanky, ktorá mala nízku percentuálnu úspešnosť prvého servisu. Benčičová diktovala tempo výmen, dokázala súperku zatlačiť do defenzívy. V druhom dejstve olympijská šampiónka z OH 2020 v Tokiu odskočila Austrálčanke na 5:1 a zápas s prehľadom dotiahla do úspešného konca. Benčičová vyhrala v Glasgowe všetky štyri dvojhry, pričom nestratila ani jediný set. V tímových súťažiach sa jej darí, v januári 2018 triumfovala po boku Rogera Federera v Hopmanovom pohári miešaných družstiev v austrálskom Perthe.Po triumfe v Glasgowe Benčičová ťažko hľadala slová. "" uviedla Benčičová v pozápasovom interview.Austrálska kapitánka Alicia Moliková napriek finálovej prehre vyslovila s účinkovaním svojich zvereniek veľkú spokojnosť. "