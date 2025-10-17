< sekcia Šport
Švajčiarky v baráži proti Slovenkám bez Benčičovej i Golubicovej
Švajčiarsky kapitán Heinz Günthardt sa rozhodol dať príležitosť kvartetu Simona Waltertová, Céline Naefová, Susan Bandecchiová, Valentina Ryserová.
Autor TASR
Bern 17. októbra (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa nepredstaví v dueli proti Slovensku na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej. Jeho dejiskom bude 14.-16. novembra argentínska Cordoba. Okrem svetovej štrnástky so slovenskými koreňmi chýba vo švajčiarskej nominácii aj Viktorija Golubicová - 60. hráčka rebríčka WTA.
Švajčiarsky kapitán Heinz Günthardt sa rozhodol dať príležitosť kvartetu Simona Waltertová, Céline Naefová, Susan Bandecchiová, Valentina Ryserová. Najvyššie postavenou singlistkou je Waltertová, ktorá aj vďaka triumfu na turnaji WTA 125 v slovinskej Ľubľane figuruje v rebríčku na 97. mieste. V švajčiarskom výbere nie sú ani skúsená Jill Teichmannová či Rebeka Masárová - ďalšia hráčka slovenského pôvodu. Postup do kvalifikácie o finálový turnaj v roku 2026 si vybojujú víťazi miniturnajov.
