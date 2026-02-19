Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švajčiarky vybojovali bronz, zdolali Švédky 2:1 pp

vajčiarska brankárka Andrea Braendliová (vľavo) sa pokúša blokovať strelu Švédky Hanny Thuvikovej (uprostred) v zápase o bronz Švajčiarsko - Švédsko v hokeji žien počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne 19. februára 2026. Foto: TASR/AP

V severoamerickom finále olympijského turnaja žien sa o 19.10 h stretnú reprezentantky USA a Kanady.

Autor TASR
Miláno 19. februára (TASR) - Švajčiarske hokejistky získali na ZOH 2026 bronzové medaily. Vo štvrtkovom dramatickom súboji o konečné tretie miesto v Miláne zdolali Švédky 2:1 po predĺžení. V severoamerickom finále olympijského turnaja žien sa o 19.10 h stretnú reprezentantky USA a Kanady.

Švédky poslala v Aréne Santa Giulia do vedenia v polovici stretnutia Mira Jungäkerová, ešte v druhej tretine sa o vyrovnanie postarala Sinja Leemannová. Zápas nakoniec dospel do predĺženia. V hre 3 na 3 najprv neuspela v nájazde Švajčiarka Laura Zimmermannová, ale v závere extra času sa presadila jej spoluhráčka Alina Müllerová a rozhodla o triumfe Helvétok. Tie získali svoj druhý cenný kov na ZOH, zo Soči 2014 si takisto odniesli bronz. Pred štyrmi rokmi v Pekingu prehrali v zápase o tretie miesto s Fínkami 0:4.



ZOH 2026 - hokej

ženy - zápas o bronz:

Švajčiarsko - Švédsko 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 36. Leemannová (Martiová), 70. Müllerová (Weyová, Christenová) - 32. Jungäkerová (Svenssonová, T. Johanssonová)

