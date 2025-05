Švajčiarom pre svalové zranenie už nepomôže kapitán Hischier

Herning 16. mája (TASR) - Švajčiarsky hokejista Nico Hischier pre svalové zranenie už nezasiahne do prebiehajúcich MS v Štokholme a Herningu. V piatok o tom informovala oficiálna internetová stránka Švajčiarskeho hokejového zväzu.



Dvadsaťšesťročný útočník sa zranil v 15. minúte stretnutia B-skupiny proti Nemecku, v ktorom Helvéti triumfovali 5:1. Podľa švajčiarskeho zväzu síce zranenie nie je vážne, no neumožňuje Hischierovi uzdravenie do konca šampionátu. Kapitán Švajčiarska však zostane pri tíme, s rehabilitáciou začne priamo v dánskom Herningu.