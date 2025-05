Švajčiarov oficiálne posilní Fiala, Fischer: Miluje hrať za krajinu

Herning 11. mája (TASR) - Švajčiarsky hokejový útočník Kevin Fiala s určitosťou posilní reprezentáciu na prebiehajúcich MS v Dánsku a Švédsku. Informovala o tom oficiálna stránka hokejovej reprezentácie „helvétov“.



Tréner Švajčiarov Patrik Fischer je z príchodu 28-ročného hráča nadšený: „Kevina všetci poznáme, jeho oddanosť reprezentácii je pôsobivá. Vždy dáva do toho všetko a miluje hrať za našu krajinu, je to pre nás cenná posila.“



Vo švajčiarskom tíme nechýbal ani na MS 2024. Fiala odohral svoj najlepší šampionát, keď v ôsmich zápasoch nazbieral 13 kanadských bodov (7+6). Získal cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča MS, vyhlásili ho za najlepšieho útočníka MS a dostal sa aj do all star tímu. V základnej časti sezóny 2024/2025 odohral za Los Angeles 81 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 35 gólov a 25 asistencií. Kings následne v prvom kole play off štvrtýkrát za sebou prehrali s Edmontonom. V sérii viedli 2:0 na zápasy, no napokon prehrali 2:4. Fiala mal v šiestich dueloch bilanciu 3+4.